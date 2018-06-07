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中央社

台南首例日本腦炎 疑在住家附近感染

中央社2018/06/07 16:57
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市出現今年首例日本腦炎確診病例，感染者是名男子，5月21日發病，已住進台南新樓醫院加護病房，市府衛生局初判，感染源可能在男子住家附近。

台南市政府衛生局疾病管制科長蔡玲珊今天表示，家住台南市歸仁區的59歲男子，5月21日出現高燒及倦怠等症狀，5月27日因意識不清轉進新樓醫院加護病房，5月28日通報，昨天經衛生福利部疾病管制署確診為日本腦炎。

蔡玲珊說，染病男子雖在加護病房，但病況好轉，持續治療中

衛生局調查，男子住家對面就是水稻田，鄰近地區還有豬舍，男子平時多在住家附近活動，感染源疑在住家附近。

衛生局已展開高風險環境周邊懸掛捕蚊燈、誘捕病媒蚊等防治措施，且加強衛教宣導，同時提供居住在歸仁區民國57年前出生、尚未接種日本腦炎疫苗民眾免費接種疫苗一劑。

依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主。

日本腦炎者可能會出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率達20%到30%，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

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