小琉球國中小120畢業生 划獨木舟接力環島

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣小琉球島上1所國中、4所國小120多名畢業生，今天以划獨木舟接力環島，聯合舉辦畢業典禮，島上鄉民熱烈參與為孩子們加油，成為小琉球迎神活動外，島上最熱鬧的活動。
「琉球之子，挑戰出航-海洋探索教育」活動，今年是第2屆，島上琉球國中及白沙、琉球、全德及天南國小畢業生共120多人，加上學校老師、當志工及加油的家長與支援單位等共500多人參與這個活動，小琉球的沙灘熱鬧滾滾。
5所學校的120多名學生不分男女，依划獨木舟能力編組，分5隊接力，每艘獨木舟上2人，環島一圈12公里，每個學生最短的划1公里、最長划約4公里，學生在離岸50到100公尺的海上奮力完成他們的畢業典禮，家長們熱烈在岸上加油。
每艘學童獨木舟旁都有志工家長以舢板船協護，還有台灣外展教育發展基金會專業團隊領航、小琉球海洋志工隊及海巡隊陪同，齊心協助孩子完成他們的畢業典禮。
琉球國小林姓學生表示，2個月前他們就展開練習，在練習時他曾翻船，第一次體驗翻船，學會要不怕挫折才能再回到獨木舟上;陳姓學生則說，透過划木舟，讓他知道如何與同船的人溝通，完成使命;一名家長表示，很感謝教育處與全島學校辦海洋探索活動，對孩子是很棒的學習。
主辦的琉球國小校長張簡振豐表示，現在連要搭膠筏出港都要有船員證，小琉球島上的孩子雖能在沙灘戲水，但很難有機會搭船出去，海洋探索活動讓孩子們有機會挑戰海洋，除了眼睛看得到的風向與海浪外，海流則要上了船才能感受得到，這個活動讓孩子學會辨識的能力，也符合12年國教精神「自由、互動、共好」。
張簡振豐說，活動由島上一名獨木舟業者提供獨木舟及訓練，希望能爭取到體育署補助獨木舟或有企業贊助，讓島上5所學校的學生平常就能進行海洋探索訓練。
今天的活動上午7時出海，至中午近12時完成接力環島，5所學校同時與社區合作，舉辦美食園遊會，以課程將小琉球美食傳承給下一代。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607