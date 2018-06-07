小琉球國中小120畢業生 划獨木舟接力環島

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣小琉球島上1所國中、4所國小120多名畢業生，今天以划獨木舟接力環島，聯合舉辦畢業典禮，島上鄉民熱烈參與為孩子們加油，成為小琉球迎神活動外，島上最熱鬧的活動。

「琉球之子，挑戰出航-海洋探索教育」活動，今年是第2屆，島上琉球國中及白沙、琉球、全德及天南國小畢業生共120多人，加上學校老師、當志工及加油的家長與支援單位等共500多人參與這個活動，小琉球的沙灘熱鬧滾滾。

5所學校的120多名學生不分男女，依划獨木舟能力編組，分5隊接力，每艘獨木舟上2人，環島一圈12公里，每個學生最短的划1公里、最長划約4公里，學生在離岸50到100公尺的海上奮力完成他們的畢業典禮，家長們熱烈在岸上加油。