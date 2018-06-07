機車擋路被移！車主不爽留紙條嗆告　錯字連篇網笑翻

傻眼！做賊的喊抓賊？日前一名疑似前財委的男子因亂停機車，擋人出入口被移車，竟不爽留紙條嗆告移車的人，但短短不到 30 字就寫錯 2 字，讓網友看了不禁哈哈大笑。

網友在臉書社團「爆怨公社」傳照發文，「現在的違停都這麼狂，還會貼單恐嚇？這要社區如何管理呢？」他表示，這輛機車的車主是「前財委」，經常將車橫停阻擋出入口，讓社區住戶出入不便，非常困擾，且旁邊就是汙水孔蓋，前方還有配電盤，實在不適合停車。因此，日前有住戶看不下去便將他的車移到旁邊。



▲疑似前財委的機車亂停在他人社區。（圖／取自臉書社團爆怨公社）