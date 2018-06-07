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機車擋路被移！車主不爽留紙條嗆告　錯字連篇網笑翻

生活中心／綜合報導2018/06/07 17:43
▲一名疑似前財委的男子因亂停機車，擋人出入口被移車，竟不爽留紙條嗆告移車的人，但短短不到 30 字就寫錯 2 字，讓網友看了不禁哈哈大笑。（圖／取自臉書社團爆怨公社）
▲一名疑似前財委的男子因亂停機車，擋人出入口被移車，竟不爽留紙條嗆告移車的人，但短短不到 30 字就寫錯 2 字，讓網友看了不禁哈哈大笑。（圖／取自臉書社團爆怨公社）

傻眼！做賊的喊抓賊？日前一名疑似前財委的男子因亂停機車，擋人出入口被移車，竟不爽留紙條嗆告移車的人，但短短不到 30 字就寫錯 2 字，讓網友看了不禁哈哈大笑。

網友在臉書社團「爆怨公社」傳照發文，「現在的違停都這麼狂，還會貼單恐嚇？這要社區如何管理呢？」他表示，這輛機車的車主是「前財委」，經常將車橫停阻擋出入口，讓社區住戶出入不便，非常困擾，且旁邊就是汙水孔蓋，前方還有配電盤，實在不適合停車。因此，日前有住戶看不下去便將他的車移到旁邊。


▲疑似前財委的機車亂停在他人社區。（圖／取自臉書社團爆怨公社）

怎料，車主發現愛車被移後竟留下紙條嗆告「如再移動本人車輛，本人會依法提出毀損告訴，若我（找）不到車，將報失窈（竊）。」還理直氣壯直說「別棟都可以停機車，為何就你們這棟不能停？」讓原 po 憤而直呼「就是有這種為一己之私而去影響別人的人！」

由於車主留下的紙條全文不到 30 字就寫錯 2 字，讓網友看後全笑翻：「是不是想寫竊，但是不會寫？？？」、「字太醜看不懂，直接踹倒」、「竊跟窈是啥……」「一看就知道沒讀過書 告？ 國小先讀畢業吧 腦弱」、「字醜就算了，還寫錯！」「用紅字幫他改錯+評語」。


▲網友將違停男的紙條用紅字圈取訂正。（圖／取自臉書社團爆怨公社）

關鍵字錯字機車亂停國文擋路
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