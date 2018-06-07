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即時跑馬燈二伯凌晨想吃蚵仔煎　蔡阿嘎超寵妻她列蔡政府政績：背脊一陣寒意爬上8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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蔡政府無能？她列舉13政績 「背脊一陣寒意爬上來！」

編輯中心／綜合報導2018/06/07 17:28
▲資深媒體人李艷秋昨（6）日在臉書 PO 文，列舉 520 之後政府所做的「13 項政績」，諷道「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」（資料圖片）中央社記者吳家昇攝107年6月6日
▲資深媒體人李艷秋昨（6）日在臉書 PO 文，列舉 520 之後政府所做的「13 項政績」，諷道「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」（資料圖片）中央社記者吳家昇攝107年6月6日

最近全台各地氣溫持續攀升，跳電的情況也頻傳，資深媒體人李艷秋昨（6）日在臉書 PO 文，列舉 520 之後政府所做的「13 項政績」，諷道「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」，然而這些施政卻讓她「覺得背脊一陣寒意爬上來，從頭涼到腳，頓時全身清涼不少，啊！好一劑消暑清涼帖哪！」

資深媒體人李艷秋昨天 PO 文指出，近來有朋友向她訴苦，表示今年的日子超級難過；天氣反常炎熱，待在家裡吹冷氣怕電費飆高，出門亂逛又怕被人錯殺，開車出遊又擔心油價高漲，到百貨公司怕停電，和朋友聚會怕被問到小孩有沒有找到平均月薪 6 萬塊的工作，痛批政府根本是無能不做事。


資深媒體人李艷秋昨（6）日在臉書 PO 文，列舉 520 之後政府所做的「13 項政績」，諷道「蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府」（圖／翻攝自臉書 , 2018.6.7）

對此，李艷秋則諷刺道：「這其實是個誤解，蔡政府一直是最敢為、最積極、最勇於任事的政府。」她更列出 520 之後，蔡政府所做的 13 件事，「我滿懷敬意的重溫一下『這十天，政府為你做了什麼？』突然覺得背脊一陣寒意爬上來！」

其中包括一、促進轉型正義委員會成立，解決中正紀念堂最大銅像是重點工作。二、最高法院、最高行政法院法官，改由總統特任，立委進入遴選委員會。三、45 天內換兩個教育部長，現在教育部沒部長，台大沒校長。四、檢調約談台大校長遴選委員。五、布吉納法索斷交，原因是在野黨不團結。六、報復斷交，嚴審大陸人來台，徹查陸方在台商業、學術據點。七、運作公投禁掛五星旗。八、陸書出版須經審查。九、透過美國捐 100 萬美金給 WHA，尚不知是否捐得成。十、捐索羅門 9 億。十一、給海地 45 億蓋電廠。十二、花 6.9 億將核四燃料棒運回美國找買家，80 億買的，未來可賣 20 億。近 3000 億蓋的核四，確定不可能再運作。十三、核二二號機重啟發電。

李艷秋酸道：「這麼多重大措施，不論報復中國、孝敬外國、凌虐本國，都是攸關民進黨政權生存的大事，不是一般老百姓雞腸鳥肚可以理解的」、「我告訴朋友，要放大格局，不要老拿生活問題指責政府，關幾家飯店、少幾家旅行社、跑幾個教授、走幾個學生、上不了公托、加不了薪...哪有顧主權抓政權重要？」

關鍵字李艷秋520蔡政府政績跳電
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