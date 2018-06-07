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與花博結合城市行銷　岱宇台中國際馬拉松報名開跑

記者柳榮俊／台中報導2018/06/07 18:24
▲岱宇台中國際馬拉松，市長林佳龍表示，馬拉松與花博結合將是很棒的城市行銷（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)
▲岱宇台中國際馬拉松，市長林佳龍表示，馬拉松與花博結合將是很棒的城市行銷（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.7)

台中市政府與岱宇國際慈善基金會合辦第六屆「岱宇台中國際馬拉松」，將於11月4日開跑，包括專業42公里全馬、21公里半馬、9公里健跑、3公里樂活組，途經台中市知名景點，活動並結合公益、鼓勵回饋社會。市長林佳龍表示，花博盛會將於馬拉松開跑隔日登場，馬拉松與花博結合將是很棒的城市行銷，歡迎大家共襄盛舉。

「岱宇台中國際馬拉松」記者會今(7)日在台灣大道市政大樓舉行，由瑪利亞社會福利基金會舞蹈開場，市長林佳龍、運動局長王慶堂、觀光旅遊局長陳盛山、工商發展投資策進會總幹事蔡世寅、市議員江肇國、曾朝榮、蕭隆澤、岱宇國際慈善基金會董事長林英俊、總經理陳明男、瑪利亞社會福利基金會執行長陳美鈴、伊林娛樂大中華區副總經理王影華等人都出席響應。

林佳龍表示，岱宇台中國際馬拉松一年比一年精彩，許多人年年都來，不僅讓喜歡馬拉松的人健康運動，也將台中市景點串聯起來，途經國家歌劇院、秋紅谷、彩虹眷村、望高寮藍色公路等，參加者涵蓋國內外，各路好手在挑戰賽事之餘，也能飽覽台中之美。

他指出，11月4日馬拉松開跑當天是花博開幕隔日，透過馬拉松與花博結合，將行銷台中市至全世界；此次賽事並以回饋社會初衷，結合慈善捐助，感謝岱宇國際慈善基金會安排，邀請大家報名，響應運動及花博之美。

伊林名模王麗雅表示，運動是最好的抒壓管道，也是愛自己的方式，跑者在岱宇國際馬拉松的過程中，沿途可享受美景，台中市的美食更是不能錯過，邀請大家選擇適合的賽程，來好好認識台中，體驗不同的城市路跑。

岱宇國際慈善基金會林董事長表示，今年是第6次在台中市舉辦馬拉松賽，岱宇國際與台中市有不可割捨的感情，也長期回饋公益團體；響應台中運動城市願景，以及花博盛會將於11月登場，今年賽事將是一場結合真善美的活動，祝福圓滿成功。

市府運動局表示，岱宇國際馬拉松從2013年開辦以來連續五屆賽事吸引高達8萬多名、逾31國多位運動好手參與；今年賽事分為專業42公里全馬、21公里半馬、9公里健跑、3公里樂活組，賽事當日跑者可自由決定捐贈回饋瑪利亞社會福利基金會、弘道老人福利基金會或癌症希望基金會。

關鍵字馬拉松花博公益團體王麗雅
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