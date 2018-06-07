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首利甩代工毛利低困境 品牌產品明年貢獻營收

鉅亨網2018/06/07 17:11
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首利實業 (1471-TW) 為扭轉代工毛利率過低現象，積極以自有品牌搶攻商機，7 月將推 G-Health 健康衣物，布局服飾、家具等新市場；而在既有的代工結構下，今年營運力拚損益兩平不虧損，估最快 2019 年起品牌新品有機會對營收產生貢獻。

黃稟洲指出，首利現有機殼跟電源出貨占比約為 6 成、4 成，產品以代工為主，雖然電競市場快速成長，但是代工毛利仍偏低，且低階機殼生意紛紛被陸廠瓜分，因此公司轉向發展自有品牌，自有品牌今年剛上路，最快 2019 年開始挹注營運，今年營運力拚損平，力保不虧損。

首利副總經理暨 Apexgaming 執行長黃稟洲表示，機殼、電源 3 月起就陸續在美國、中國大陸及台灣地區開賣，首利與美國 Apextechusa 合作的自有電競品牌 Apexgaming (艾湃電競) 推出電競機箱、電源等新品，其中 Apexgaming 將主打高階電競市場，另外也推 G-Health 等健康衣物，提高防電磁波及抗藍光，未來將持續擴增電競周邊產品線，G-Health 健康衣物則預計 7 月在台上市。

黃稟洲表示，除現有電競周邊，首利也設計、製造升降桌、抗藍光眼鏡、電競護腕、電競椅，及 100% 的高科技銀絲纖維製成衣帽及內衣褲等產品，期待在飽和電競市場外，搶食其他新興市場，預期最快 2019 年開始可以對營收產生助益。

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