首利甩代工毛利低困境 品牌產品明年貢獻營收

首利實業 (1471-TW) 為扭轉代工毛利率過低現象，積極以自有品牌搶攻商機，7 月將推 G-Health 健康衣物，布局服飾、家具等新市場；而在既有的代工結構下，今年營運力拚損益兩平不虧損，估最快 2019 年起品牌新品有機會對營收產生貢獻。

黃稟洲指出，首利現有機殼跟電源出貨占比約為 6 成、4 成，產品以代工為主，雖然電競市場快速成長，但是代工毛利仍偏低，且低階機殼生意紛紛被陸廠瓜分，因此公司轉向發展自有品牌，自有品牌今年剛上路，最快 2019 年開始挹注營運，今年營運力拚損平，力保不虧損。