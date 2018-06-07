為食安把關 竹市衛生局免費送快篩試劑

楊清媚說，基於方便民眾在家自行篩檢食材，確保食品安全維護健康，竹市衛生局提供兩種簡易試劑可檢測食品中過氧化氫及工業色素皂黃，共有250份，讓民眾免費至衛生局及北區、東區與香山區的衛生所索取兩種試劑。

新竹市衛生局代理局長楊清媚今天受訪表示，民眾選擇食材常以外觀完整及色澤為判斷依據，因此少數不肖業者為增加賣相、避免食品販售過程中腐敗，可能添加非法添加物，例如過氧化氫、皂黃以增加產品色澤。

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）為提升民眾吃得安全，新竹市衛生局免費提供兩種食品簡易試劑，讓民眾可在家自行檢測豆製品、米麵等食品，確認是否含殺菌劑過氧化氫及工業色素皂黃，為健康把關。

竹市衛生局檢驗科長丁冠玉說明，過氧化氫俗稱雙氧水，添加於食品中殺菌、改善色澤，但食品中不得殘留；皂黃為工業染料，不可用於食品，但常被不肖業者使用在鹹魚與豆類相關製品，食用過量恐引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌。

丁冠玉表示，這次提供的簡易檢驗試劑，使用方法簡單，民眾也可參閱包裝說明，只需於食品中加入單一檢驗試劑，觀察顏色變化，添加過氧化氫產品會呈現金黃色；添加皂黃產品會呈現紫色，即可推測食品是否違法添加。

丁冠玉說，如檢測結果疑似為陽性時，可將檢體來源資料提供給衛生局，衛生局會再進行抽驗查核，以防止非法添加物危害民眾健康；另外，也再次提醒食品業者依法規規定使用食品添加物。（編輯：方沛清）1070607