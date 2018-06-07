魯班公獎職場達人 臺中市勞工大學傳藝人氣夯

臺中市首創魯班公獎職場達人暨新秀選拔，3年來發掘不少隱於民間的達人新秀，經營園藝的劉仲凱是第二屆造園景觀達人，日前應勞工局邀請開辦「多肉植物盆栽DIY」研習，50個名額秒殺額滿。劉老師一個步驟一個步驟指導；先在瓦盆裡放置適合多肉植物的土壤，再擺放裝飾性的咕咾石，之後再種植石蓮、野兔等多肉植物，三兩下便讓美美的組合盆栽綻放眼前，讓依樣畫葫蘆的學員們很有成就感，直呼「很簡單，回家要多做幾盆」。

2018世界花卉博覽會在臺中市舉辦，勞工局規劃今年度勞工大學課程上積極融入花博元素，包括邀請職場達人開辦造園景觀與花藝課，及舉辦綠色盆栽DIY體驗等，希望帶動民眾為住家綠美化，佳龍市長邀請市民一起將臺中打造為「花園城市」，以迎接花博盛事。



▲民眾踴躍參加動手做盆栽活動，不少是親子一起來，彼此合力完成作品，特別有成就感（圖／金武鳳攝 , 2018.6.7)

勞工局局長黃荷婷表示，107年度勞工大學6月陸續開課，新年度規劃有139門課程，31場專題講座，多元而實用，「巧聖技藝傳承專班」由魯班公獎選拔活動發掘的優秀匠師達人授課，依舊人氣超夯，名額有限，有意學藝者手腳要快。此外，還有不少貼近社會脈動、關懷勞工保健與在地文化課程，例如今年首開的「勞工健康保護課程」，就是針對勞工職場安全、職場心理衛生、青少年教養、家庭收支規劃管理及預防憂鬱症等規劃課程，協助勞工於面對經濟不穩定及健康風險時，能保護自己，勇敢面對解決問題。

另一門新開設的「臺中學」課程，則具有濃厚人文關懷色彩，將以臺中的地理環境、民俗人文及歷史文化脈絡與生活環境為素材，引導學生對臺中在地文化認知、願意共同探究，並在情感上認同，進而能付諸愛臺中的具體行動。凡設籍臺中市或工作地在臺中市之在職勞工，年滿15歲以上均可報名選讀，並獲得學費補助，可上「臺中市勞工大學」網站 https://tclc.nchu.edu.tw/index.php 報名，或電洽臺中市勞工大學04-22805517。