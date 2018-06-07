這個神明很少見／犧牲自己保全人民的飛虎將軍

杉浦茂峰於西元1944年駐紮台灣，時任日本海軍兵曹長，同年10月12日上午台灣發生空戰，杉浦駕駛零戰32型戰機迎戰美軍。雙方於台南海尾寮莊上空對戰，杉浦的戰機尾翼被美軍擊中，戰機墜落過程中，杉浦為避免墜落在村莊中殃及無辜百姓，沒有立即逃生，反而是努力將戰機拉往村莊外圍的魚塭、農地，等到戰機遠離村莊自己才跳傘求生。但不幸地，杉浦的降落傘被美軍擊落，杉浦直接自高空墜地而亡，杉浦戰歿後被追贈為少尉。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）台南安南區有這麼一間特別的廟宇，主祀「飛虎將軍」。一聽到「飛虎將軍」不知道保庇的粉絲們有沒有眉頭一皺，認為案情不單純？（誤）不是啦！是眉頭一皺，開始納悶這個名號。其實，飛虎將軍是位日本人，本名杉浦茂峰，為二次大戰期間駐紮在台灣的日本空軍。

戰後幾年，鎮安堂廟地一帶有不少居民看見有位身戴白帽、身穿白衣的靈魂在養殖場附近徘徊，居民們去請示海尾朝皇宮的保生大帝，保生大帝聖示該靈魂為因戰陣亡的杉浦，且其希望能安居於此。居民們為感念杉浦危急時仍心繫人民便在西元1971年建廟立祀，朝皇宮保生大帝更將杉浦收為徒弟，賜封為「飛虎將軍」，廟宇也在西元1993年正式改名為「飛虎將軍廟」。

每天早上廟方都會為生前菸癮很重的飛虎將軍獻上香菸，且會播放日本國歌《君之代》和日本海軍軍歌《海征》，做為祝禱詞。除了台灣人前來參拜外，也有許多日本人遠道而來參拜、進行學術交流和研究，西元2015年，飛虎將軍第一次坐上日本神轎前往朝皇宮參加祈安祭典時，也有約200餘人到朝皇宮參加祭典。

西元2016年飛虎將軍曾託夢給到廟裡參拜的日本信徒表示想返鄉，其實廟方人員一直都有在策畫相關事宜，終於在2016年9月21日飛虎將軍與隨行信徒踏上「返鄉之旅」，並於隔日在茨城縣護國神社舉辦慰靈儀式。

飛虎將軍坐上由當地志工扛的神轎於水戶市內遊行，繞行周邊地區，當地的居民、信徒也都相當熱情歡迎這位「台灣神明」回家。根據旅居台灣的日本作家片倉佳史描述，當時一行人結束水戶市的行程後，坐上往東京的特快列車，一路順暢奔馳著，卻在通過荒川沖站的時候列車急停，在沒有說明情況下停了1分30秒；但眾人連忙回想起，緊急停車的地方就是杉浦生前曾經受訓的舊霞浦海軍航空隊預科練習部附近，雖然不知道真正的停車原因為何，但大家都很替飛虎將軍開心，能在充滿回憶的地方多停留一秒也好！

不知道保庇的粉絲們認不認識這位來自日本的「飛虎將軍」呢？下次到台南時，抽個時間到飛虎將軍廟參拜一下吧！

資料參考（多看多保庇！）：

稱作「飛虎將軍」的日本人。文、圖／片倉佳史

飛虎將軍廟－維基百科

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