中國能源新政震撼 多晶太陽能價跌逾8%

（中央社記者張建中新竹7日電）中國大陸推出新的太陽能政策，震撼業界，本週太陽能市場觀望氣氛高漲，效應已從中國大陸以外市場開始發酵，包括多晶太陽能矽晶圓與電池報價同步慘跌超過8%。

中國國家發展和改革委員會、財政部與國家能源局6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏(太陽能)發電有關事項的通知」，將地面與分布式光伏電站標竿上網電價都下調人民幣0.05元。

太陽能業者對於中國大陸這次政策調整多感到意外，市調機構集邦科技認為，因政策發布時間太晚，產業界因應時間不多；集邦預期，新政策恐將影響今年中國大陸市場萎縮，並連帶影響全球太陽能市場衰退。