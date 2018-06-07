國巨5月營收再衝新高 今年獲利看逐季增

國巨自結5月合併營收63.52億元，較4月48.38億元成長31.3%，比去年同期25.3億元增加151%。國巨5月營收續創歷史單月新高。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨自結5月合併營收新台幣63.52億元，續創歷史單月新高。法人預估國巨今年業績可續創歷史新高，獲利有機會逐季成長。

從區域表現來看，國巨表示，包括大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區出貨均較4月增加。

從終端客戶來看，國巨指出，包括車用電子、工業用產品、高階新應用產品（物聯網、資料儲存、人工智慧、高速運算等）、手機通訊、經銷商通路、電子代工服務（EMS）、電腦相關產品及消費性電子產品需求，均較4月成長。

展望後市，國巨董事長陳泰銘日前表示，被動元件供需缺口，恐到2019年仍無解。他進一步指出，國巨集團本身在MLCC訂單出貨比大於2，晶片電阻大於3，顯示市場需求持續大於供給，景氣相對不錯。現在機器設備交期更延長到14個月至18個月。

國巨先前自結4月淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元，前4月自結獲利已達68.7億元。法人指出，國巨前4月自結獲利賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。

展望今年營運，外資日前出具報告指出，國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。(編輯：陳永昌)1070607