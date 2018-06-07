紀念南北韓解凍 法國蜘蛛人爬首爾高樓被捕

（中央社記者姜遠珍首爾7日電）有法國蜘蛛人稱號的攀爬專家亞倫‧羅伯特，昨天因徒手攀登首爾樂天世界大廈外牆被逮捕，他表示是為紀念南北韓關係快速發展，才計劃行動。
南韓中央日報報導，首爾松坡警察署已逮捕攀爬高555公尺樂天世界大廈的羅伯特（Alain Robert），並以妨害公務罪成案。
56歲的羅伯特未經許可，6日上午徒手攀爬樂天世界大廈外牆。松坡消防署接獲樂天物產報案，指稱有人徒手攀爬大樓，看來是名外國人。消防署出動14輛消防車和65名隊員，在大樓周圍設置氣墊床。
樂天物產人士表示，羅伯特與另兩人分散保安注意力後，迅速攀爬建築外牆，大樓保安報案，在地面的兩人先被警方逮捕。
警方和消防人員登上清潔建築外牆的吊籃接近羅伯特，要求停止攀爬。羅伯特爬了約3個半小時，在75層停止，最後使用吊籃登上樓頂，被警方逮捕。
羅伯特被捕後表示，為紀念快速發展的南北韓關係，策劃這次攀爬活動。
羅伯特11歲開始喜歡攀爬活動，爬過台北101大廈、香港的長江集團中心等全球150多棟著名建築，2011年，以6個小時征服世界最高建築哈利法塔（BurjKhalifa Tower）。
羅伯特曾在雪梨、倫敦、聖保羅、芝加哥和吉隆坡等地，因擅自攀爬高層建築被捕，在中國因攀爬上海金茂大廈遭驅逐出境。
南韓警方將調查羅伯特的犯罪動機，再決定如何處理。（編輯：廖漢原）1070607