紀念南北韓解凍 法國蜘蛛人爬首爾高樓被捕

（中央社記者姜遠珍首爾7日電）有法國蜘蛛人稱號的攀爬專家亞倫‧羅伯特，昨天因徒手攀登首爾樂天世界大廈外牆被逮捕，他表示是為紀念南北韓關係快速發展，才計劃行動。

南韓中央日報報導，首爾松坡警察署已逮捕攀爬高555公尺樂天世界大廈的羅伯特（Alain Robert），並以妨害公務罪成案。

56歲的羅伯特未經許可，6日上午徒手攀爬樂天世界大廈外牆。松坡消防署接獲樂天物產報案，指稱有人徒手攀爬大樓，看來是名外國人。消防署出動14輛消防車和65名隊員，在大樓周圍設置氣墊床。

樂天物產人士表示，羅伯特與另兩人分散保安注意力後，迅速攀爬建築外牆，大樓保安報案，在地面的兩人先被警方逮捕。