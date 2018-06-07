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娛樂

李戡來電！傅達仁寫下人生最後趣事　與李敖惺惺相惜

記者徐郁雯／台北報導2018/06/07 17:28
▲傅達仁將執行安樂死。（圖／翻攝傅達仁臉書, 2018.06.07）
▲傅達仁將執行安樂死。（圖／翻攝傅達仁臉書, 2018.06.07）

前體育主播傅達仁今（7）日下午五點在瑞士「尊嚴」機構，進行安樂死，他最後於臉書寫下一篇文章，透露今早李敖兒子李勘打電話、傳簡訊給他，表示父親李敖曾被誤認是傅達仁，傅達仁也笑說，自己曾被民眾誤認是李敖，他表示：「這段是難忘，我倆真的有點像，互相祝福，謝主慈祥。」

傅達仁透露，他和李勘在一個三溫暖俱樂部認識，每天都坐著李戡的車回家，兩人無話不談。有次李敖生日，傅達仁成為座上賓，他當場說了一個笑話，表示有次碰到遊客，跟他握手時喊說：「李大師你好。」此時，李敖也說透露，有次搭計程車，司機跟他說：「 傅主播不用給錢了，我請客。」李敖更虧說：「下次你碰到傅主播時，你說，李大師甭給錢了。」

回憶完往事，傅達仁也PO出李戡傳給他的簡訊，內容是有回李敖碰到一位粉絲自稱是小鄧麗君，看著李敖狂喊：「傅大哥！」隨後還要他簽名。李敖也沒跟對方說明身分、默默收下後，跟李戡說：「你把這CD拿去給傅達仁！」李敖與傅達仁都有被誤認是對方的經驗，在這與世界道別之前，傅達仁也表示：「我倆真的有點像，互相祝福，謝主慈祥。」增添無限感傷。


▲傅達仁在臉書，寫下與李敖、李戡之事。（圖／翻攝自臉書，2018.06.07）


▲李勘今早傳訊給傅達仁。（圖／翻攝自臉書，2018.06.07）

關鍵字傅達仁李勘李敖
各國樂團集結　合體台灣熱翻音樂節

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