李戡來電！傅達仁寫下人生最後趣事　與李敖惺惺相惜

前體育主播傅達仁今（7）日下午五點在瑞士「尊嚴」機構，進行安樂死，他最後於臉書寫下一篇文章，透露今早李敖兒子李勘打電話、傳簡訊給他，表示父親李敖曾被誤認是傅達仁，傅達仁也笑說，自己曾被民眾誤認是李敖，他表示：「這段是難忘，我倆真的有點像，互相祝福，謝主慈祥。」

傅達仁透露，他和李勘在一個三溫暖俱樂部認識，每天都坐著李戡的車回家，兩人無話不談。有次李敖生日，傅達仁成為座上賓，他當場說了一個笑話，表示有次碰到遊客，跟他握手時喊說：「李大師你好。」此時，李敖也說透露，有次搭計程車，司機跟他說：「 傅主播不用給錢了，我請客。」李敖更虧說：「下次你碰到傅主播時，你說，李大師甭給錢了。」