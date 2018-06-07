大創案裂解泛綠？黃國昌臉書再嗆：黃偉哲別說謊

大創案延燒至今，意外演變成時代力量立委黃國昌和民進黨立委黃偉哲，隔空交火。為了止血，黃偉哲近來動作頻頻，不斷上媒體為自己辯護，更在臉書貼文把台南市民拉進來背書，強調自己「已被台南市民檢驗20年，他和鄉親之間的情感不會被不實的抹黑和謠言瓦解。」得知消息之後，黃國昌也立刻透過臉書反擊：「別想拿經濟部的包庇當自己的遮羞布！」強烈抨擊黃偉哲，要求他別再繼續說謊。

「會直接說出黃偉哲涉案，就是因為後來『動用關係、下架新聞』，已經踩到我的底線。事後又不斷說謊，讓人聽不下去。」黃國昌得知黃偉哲到處上媒體，試圖滅火，臉書直接挑明自己為何會對大創案，緊追不放。「大創偽造文書、欺騙消費者，已經是確定的犯罪事實，曾碧珠自己也在外炫耀如何動用關係幫大創擺平。到底什麼是抹黑？」