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大創案裂解泛綠？黃國昌臉書再嗆：黃偉哲別說謊

記者李克明／新北報導2018/06/07 17:56
▲大創案近日不斷延燒，時力立委黃國昌和民進黨立委黃偉哲，隔空對嗆，引發泛綠分裂危機。（圖／翻拍自黃國昌臉書 , 2018.06.07）
▲大創案近日不斷延燒，時力立委黃國昌和民進黨立委黃偉哲，隔空對嗆，引發泛綠分裂危機。（圖／翻拍自黃國昌臉書 , 2018.06.07）

大創案延燒至今，意外演變成時代力量立委黃國昌和民進黨立委黃偉哲，隔空交火。為了止血，黃偉哲近來動作頻頻，不斷上媒體為自己辯護，更在臉書貼文把台南市民拉進來背書，強調自己「已被台南市民檢驗20年，他和鄉親之間的情感不會被不實的抹黑和謠言瓦解。」得知消息之後，黃國昌也立刻透過臉書反擊：「別想拿經濟部的包庇當自己的遮羞布！」強烈抨擊黃偉哲，要求他別再繼續說謊。

「會直接說出黃偉哲涉案，就是因為後來『動用關係、下架新聞』，已經踩到我的底線。事後又不斷說謊，讓人聽不下去。」黃國昌得知黃偉哲到處上媒體，試圖滅火，臉書直接挑明自己為何會對大創案，緊追不放。「大創偽造文書、欺騙消費者，已經是確定的犯罪事實，曾碧珠自己也在外炫耀如何動用關係幫大創擺平。到底什麼是抹黑？」

黃國昌表示，自己上個月底在經濟委員會的質詢，已經播放錄音帶，清楚呈現曾碧珠、經濟部高層與黃偉哲本人，是如何聯手施壓，逼得工研院的人說出「如果不是委員與曾主任，我們是不會答應的」這種話。黃國昌再更質疑黃偉哲：「請問，這不是官商勾結，什麼是官商勾結！」甚至直接開嗆黃偉哲：「還有臉出來喊冤」！


▲「雙黃之戰」延燒到PTT，網友幾乎一面倒力挺黃國昌，痛批民進黨至今毫無作為，文章引起熱烈討論，爆掛成為焦點。（圖／翻拍網路）

「黃偉哲別再戀棧了！沒那個命」、「黃偉哲退選啦」、「民進黨真神通廣大，檢調都不敢查呢」、「DPP就故意冷處理，專心炒北農跟柯P」...「雙黃之戰」延燒到了網路，尤其是PTT網友幾乎一面倒力挺黃國昌，痛批民進黨至今毫無作為，文章引起熱烈討論，瞬間爆掛成為焦點。「黃偉哲趕快認錯吧，裝死沒用的」、「大推黃國昌」、「老師加油！務必要查個水落石出」...

儘管黃偉哲大動作滅火，黃國昌卻依然緊咬大創案不放，這把火不但再度挑動「大綠、小綠」相互競爭的敏感神經，民進黨的態度如何，外界都在等著看。

關鍵字大創案黃國昌黃偉哲民進黨時代力量
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