婚宴市場激戰 五星飯店拚逆勢成長

（中央社記者江明晏台北7日電）婚宴市場激戰，業者表示，今年「宜嫁娶」旺日落在週末的天數年減約1成，晶華旗下台北晶華酒店去年婚宴業績約3億，今年加碼優惠，盼在吉日少的劣勢下再拚成長。

目前全台國際觀光旅館有80家，其中，五星級飯店67家，台北市就有21家，預期到2021年左右還會增加，加上各式婚宴廣場利用低價策略攬客，讓婚宴市場競爭漸趨激烈。

晶華旗下台北晶華酒店搶攻婚宴商機，今天宣布推出「晶彩婚禮週」，攜手麗晶精品，期間簽約下訂可獲贈最高超過10萬購物金，每桌桌價從新台幣1萬3800元起跳，CP值勝過多數「婚宴廣場」，另外，晶華酒店也針對7、8月民俗月特定婚宴檔期加碼優惠，盼擴大婚宴市場商機。