婚宴市場激戰 五星飯店拚逆勢成長

（中央社記者江明晏台北7日電）婚宴市場激戰，業者表示，今年「宜嫁娶」旺日落在週末的天數年減約1成，晶華旗下台北晶華酒店去年婚宴業績約3億，今年加碼優惠，盼在吉日少的劣勢下再拚成長。
目前全台國際觀光旅館有80家，其中，五星級飯店67家，台北市就有21家，預期到2021年左右還會增加，加上各式婚宴廣場利用低價策略攬客，讓婚宴市場競爭漸趨激烈。
晶華旗下台北晶華酒店搶攻婚宴商機，今天宣布推出「晶彩婚禮週」，攜手麗晶精品，期間簽約下訂可獲贈最高超過10萬購物金，每桌桌價從新台幣1萬3800元起跳，CP值勝過多數「婚宴廣場」，另外，晶華酒店也針對7、8月民俗月特定婚宴檔期加碼優惠，盼擴大婚宴市場商機。
台北晶華酒店宴會事業部副總經理丁秀卿今天對中央社記者表示，去年台北晶華婚宴業績達新台幣3億元，接單700多對新人，與往年持平，因為今年農民曆「宜嫁娶」的旺日落在週末天數較去年減少約1成，因此期盼透過民俗月加碼優惠，以及引導新人多辦一場屬於年輕人派對的婚禮形式，並結合麗晶精品，提供新人採購需求「一條龍服務」，擴大婚宴市場商機，在吉日天數減少的劣勢下，力拚業績較去年成長。
雲品國際為擴大婚宴市場市占，在新莊晶冠廣場經營的自助餐廳「品花苑」結束營業後，將改裝為婚宴場館，定位「新北最高檔」，預計10月以全新婚宴品牌「頤璽」登場，與目前的頤品大飯店聯手搶攻宴會市場。
國賓大飯店公關協理黃國瑋表示，根據統計，2011年，國內結婚對數為16.5萬對，2017年下滑至13.8萬對，有逐年遞減態勢，但市場供給卻不斷增加，飯店若不能提供無法取代的優勢以及積極的策略，將難以提升業績。
國賓大飯店旗下台北館、新竹館和高雄館祭出2018年度婚宴專案，推出專屬「軍友婚宴專案」，是目前唯一推出「國軍優惠」的五星飯店。（編輯：鄭雪文）1070607