國際醫藥合作寫新頁 台灣躋身ICH正式會員

(中央社記者陳偉婷台北7日電)台灣和國際合作有重大突破,食藥署長吳秀梅今天說,國際醫藥法規協和會(ICH)下午宣布,台灣食藥署正式成為會員,有助台灣醫藥產業發展並嘉惠民眾。

國際醫藥法規協和會(The InternationalCouncil for Harmonisation of TechnicalRequirements for Pharmaceuticals for Human Use,簡稱ICH)是於1990年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織,透過全球各區域共同討論,制定可被各國接受的藥品法規指引,是全球公認的藥品審查標準。