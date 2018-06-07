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中央社

國際醫藥合作寫新頁 台灣躋身ICH正式會員

中央社2018/06/07 17:27
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北7日電）台灣和國際合作有重大突破，食藥署長吳秀梅今天說，國際醫藥法規協和會（ICH）下午宣布，台灣食藥署正式成為會員，有助台灣醫藥產業發展並嘉惠民眾。

國際醫藥法規協和會（The InternationalCouncil for Harmonisation of TechnicalRequirements for Pharmaceuticals for Human Use，簡稱ICH）是於1990年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，透過全球各區域共同討論，制定可被各國接受的藥品法規指引，是全球公認的藥品審查標準。

衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅下午臨時舉行記者會宣布，食藥署今天在ICH神戶會議成為藥政法規單位會員，是ICH第10個官方會員，寫下台灣參與國際醫藥技術性合作組織的重要里程碑。

吳秀梅表示，台灣從2008年參與ICH至今已邁入第10年，除出席大會、派員參與20餘專家工作組共同訂定全球藥品技術指引，並舉辦相關訓練協助國內藥品產業落實執行ICH相關規範，並在2016年成為觀察員，進一步在今年取得正式會員。

吳秀梅說，成為ICH正式會員，證明國際看到台灣的實力和努力，覺得台灣可以貢獻，且排除了政治的介入。未來台灣醫藥法規不僅可以與國際同步，且有助提升產業水準，對想進軍國際市場的台灣業界也有幫助。

ICH10個官方會員包含歐盟、美國食藥署、加拿大衛生署、日本厚生勞動省、瑞士醫藥管理局、新加坡衛生科學局、南韓食品醫藥品安全處、中國國家食品藥品監督管理總局、巴西國家衛生監督局、台灣衛福部食藥署。（編輯：黃于）1070607

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