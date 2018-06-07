國際醫藥合作寫新頁 台灣躋身ICH正式會員

（中央社記者陳偉婷台北7日電）台灣和國際合作有重大突破，食藥署長吳秀梅今天說，國際醫藥法規協和會（ICH）下午宣布，台灣食藥署正式成為會員，有助台灣醫藥產業發展並嘉惠民眾。

國際醫藥法規協和會（The InternationalCouncil for Harmonisation of TechnicalRequirements for Pharmaceuticals for Human Use，簡稱ICH）是於1990年由歐盟、日本及美國藥政管理單位及藥品產業組織共同成立的國際組織，透過全球各區域共同討論，制定可被各國接受的藥品法規指引，是全球公認的藥品審查標準。