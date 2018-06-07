中市萬安演習　演練因應突發狀況

107年萬安演習，今(7)日下午1時30分至2時實施30分鐘實作演練，過程包括防情傳遞、警報發放、交通管制、人車避難疏散、避難作為等演練作業，預備應變指揮中心也順暢運作。擔任指揮官的副市長張光瑤，前往北屯區公所、仁美國小視察，並主持指揮中心開設，肯定各單位人員訓練有素，並強調「多一分準備、少一分災害」，相信演練將有助適時因應突發狀況。
今(7)日萬安41號演習，指揮官張光瑤率先前往北屯區公所聽取演練簡報，並與民防管制中心連線視訊，執行防情傳遞、警報發放演練；演習警報施放後，視導車隊前往仁美國小視察學童防空避難演習狀況，沿途視察人車疏散情形。
▲自救狀況處置作演練（圖／市政府提供 , 2018.6.7)
隨後，張光瑤前往北屯區公所視察民防團自衛自救編組、自救狀況處置作為及戰災等實作演練，現場模擬敵軍空襲發生大火，辦公同仁立即通報警消搶救，消防隊派出雲梯車搶救待援民眾，救護人員現場開設臨時醫護站搶救，區公所也啟動災民收容救濟站收容作業。
此外，這次演習新增應變指揮中心轉移演練，視導車隊前往豐原消防局第一救災救護大隊，各區公所視訊連線，過程順利。張光瑤表示，萬安演習是提升民眾警覺及檢驗安全網的重要措施，意義特別重大，他也強調「多一分準備、少一分災害」，希望大家共同打造台中市為宜居安全的城市。