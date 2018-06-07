中市萬安演習　演練因應突發狀況

107年萬安演習，今(7)日下午1時30分至2時實施30分鐘實作演練，過程包括防情傳遞、警報發放、交通管制、人車避難疏散、避難作為等演練作業，預備應變指揮中心也順暢運作。擔任指揮官的副市長張光瑤，前往北屯區公所、仁美國小視察，並主持指揮中心開設，肯定各單位人員訓練有素，並強調「多一分準備、少一分災害」，相信演練將有助適時因應突發狀況。

今(7)日萬安41號演習，指揮官張光瑤率先前往北屯區公所聽取演練簡報，並與民防管制中心連線視訊，執行防情傳遞、警報發放演練；演習警報施放後，視導車隊前往仁美國小視察學童防空避難演習狀況，沿途視察人車疏散情形。