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小燈泡爸盼判死　廢死聯盟：死刑能讓我們看到未來嗎？

社會中心／綜合報導2018/06/07 17:37
▲台灣高等法院5日審理小燈泡案，小燈泡父親劉大經（前右2）、母親王婉諭（前右）庭訊後離去。劉大經受訪時明確表示，希望法官判王姓凶嫌死刑。中央社記者蕭博文攝107年6月5日
▲台灣高等法院5日審理小燈泡案，小燈泡父親劉大經（前右2）、母親王婉諭（前右）庭訊後離去。劉大經受訪時明確表示，希望法官判王姓凶嫌死刑。中央社記者蕭博文攝107年6月5日

2016 年 3 月，女童「小燈泡」在台北市內湖區遭到嫌犯王景玉當街殺害，震驚各界。時隔 2 年多，高院昨（5）日進行最後言詞辯論程序，小燈泡的父親劉大經首度要求法官判處王嫌死刑，並表示：「身為被害者的我們還看不到未來，社會無法保證被告假釋後無再犯之虞，我反對由受害者擔負此風險！」對此，廢死聯盟執行長林欣怡則在臉書 PO 文回應，感嘆：「以死刑當答案很容易」、「但，死刑可以嗎？」

林欣怡在臉書 PO 文寫道：「是的，這個國家沒有讓大家看到未來。沒有讓我們感受到，國家有盡力不讓社會大眾置於被剝奪生命權的風險中，有努力讓孩子多一點平安長大的機會」、「除去死刑，台灣目前最嚴重的刑罰是無期徒刑，最快 25 年可以申請假釋，若假釋不通過，有可能會關一輩子到死。但我們還是不放心。因為政府一直以來沒有讓我們看見那個可能」、「『但，死刑可以嗎？』這是我一直問自己的問題。」

文末林欣怡指出：「台灣還是個有死刑的國家，以死刑當答案很容易，尤其是當被害人家屬也這樣希望。」林欣怡更拋出疑問，直言難道身為公民，就只能讓國家把責任推到被害者上嗎？「還是，我們可以一起走一條比較艱難，但應該是更能夠解決問題的路嗎？雖然路還不明顯、路還很長…」


廢死聯盟執行長林欣怡在臉書 PO 文回應，感嘆：「以死刑當答案很容易」、「但，死刑可以嗎？」（圖／翻攝自臉書 , 2018.６.７)

關鍵字小燈泡
殉職飛官妻淚：我會永遠跟你在一起

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