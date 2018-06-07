小燈泡爸盼判死　廢死聯盟：死刑能讓我們看到未來嗎？

2016 年 3 月，女童「小燈泡」在台北市內湖區遭到嫌犯王景玉當街殺害，震驚各界。時隔 2 年多，高院昨（5）日進行最後言詞辯論程序，小燈泡的父親劉大經首度要求法官判處王嫌死刑，並表示：「身為被害者的我們還看不到未來，社會無法保證被告假釋後無再犯之虞，我反對由受害者擔負此風險！」對此，廢死聯盟執行長林欣怡則在臉書 PO 文回應，感嘆：「以死刑當答案很容易」、「但，死刑可以嗎？」

林欣怡在臉書 PO 文寫道：「是的，這個國家沒有讓大家看到未來。沒有讓我們感受到，國家有盡力不讓社會大眾置於被剝奪生命權的風險中，有努力讓孩子多一點平安長大的機會」、「除去死刑，台灣目前最嚴重的刑罰是無期徒刑，最快 25 年可以申請假釋，若假釋不通過，有可能會關一輩子到死。但我們還是不放心。因為政府一直以來沒有讓我們看見那個可能」、「『但，死刑可以嗎？』這是我一直問自己的問題。」