超好賺？「8+9」菸酒超燒錢　網曝收入來源都從這

「 8+9 」原為台語八家將諧音，近日漸漸被引申為不懂事的屁孩，帶有貶意。而 8+9 的生態也令人好奇不已，有網友就在批踢踢「 Gossiping 」看板中指出， 8+9 時常購買大量的菸、酒、檳榔，加上刺青、毒品開銷相當可觀，好奇 8+9 們平時的收入來源究竟為何，才能負擔得起如此龐大的開銷。
該網友在文中提到「每天那麼多菸、酒、檳榔要買，有些又有買國產車跟摩托車什麼的，刺青什麼的也要錢，毒品也要錢」，好奇 8+9 若沒有宮廟繞境工作時，就讀社會大學的學生，平常的收入來源究竟為何？
有網友神解，不少 8+9 選擇「開廟宮」，直言宮廟屬於台灣特有文化，不會衰退，而且非常好賺；也有網友指出「超商打工、做偏的、討債、販毒」、「娃娃機台主場主啊」、「陣頭一次 500 ，八嘎囧最常做的就飲料店」、「開健身房、搞直播」、「之前跟團走一天，放放鞭炮，沒啥就 1000 ~ 1200 ，跳什家將 1600 左右」。
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