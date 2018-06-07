超好賺？「8+9」菸酒超燒錢　網曝收入來源都從這

「 8+9 」原為台語八家將諧音，近日漸漸被引申為不懂事的屁孩，帶有貶意。而 8+9 的生態也令人好奇不已，有網友就在批踢踢「 Gossiping 」看板中指出， 8+9 時常購買大量的菸、酒、檳榔，加上刺青、毒品開銷相當可觀，好奇 8+9 們平時的收入來源究竟為何，才能負擔得起如此龐大的開銷。

該網友在文中提到「每天那麼多菸、酒、檳榔要買，有些又有買國產車跟摩托車什麼的，刺青什麼的也要錢，毒品也要錢」，好奇 8+9 若沒有宮廟繞境工作時，就讀社會大學的學生，平常的收入來源究竟為何？