移民署：中國商務人士來台核准率逾9成

（中央社記者劉建邦台北7日電）內政部移民署今天表示，近3年中國商務人士來台申請核准率逾9成，並無嚴審。

內政部移民署發新聞稿表示，媒體引用台北美國商會「2018台灣白皮書」稱政府嚴審中國商務人士來台，強列建議政府放寬中國商務人士來台每次簽證有效期限30天，才可與國際接軌。

移民署說，一向配合兩岸主管機關交流政策，並鼓勵兩岸友善、正常及有序交流。

移民署表示，現行中國商務人士來台從事短期商務活動交流，均依來台行程需求，許可在台停留天數，最長不得超過30天，來台從事跨國企業內部調動服務的中國商務人士，每次在台停留天數最長為3年，且可在台申請延期，且無須出境。