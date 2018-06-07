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中央社

移民署：中國商務人士來台核准率逾9成

中央社2018/06/07 17:32
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北7日電）內政部移民署今天表示，近3年中國商務人士來台申請核准率逾9成，並無嚴審。

內政部移民署發新聞稿表示，媒體引用台北美國商會「2018台灣白皮書」稱政府嚴審中國商務人士來台，強列建議政府放寬中國商務人士來台每次簽證有效期限30天，才可與國際接軌。

移民署說，一向配合兩岸主管機關交流政策，並鼓勵兩岸友善、正常及有序交流。

移民署表示，現行中國商務人士來台從事短期商務活動交流，均依來台行程需求，許可在台停留天數，最長不得超過30天，來台從事跨國企業內部調動服務的中國商務人士，每次在台停留天數最長為3年，且可在台申請延期，且無須出境。

移民署說，因多數中國商務人士皆有多次來台需求，故配合經濟部核發多次入出境許可證，促進商務人士往來便利性。

移民署表示，中國商務人士在台停留天數規定已與國際規範接軌，並無媒體報導稱初次來台單次證、停留天數僅為14天等問題。

移民署統計，自民國105年至今年4月，近3年中國商務人士來台申請案件，核准率逾9成，也無媒體報導政府嚴審中國商務人士來台狀況。

中國時報今天援引台北市美國商會6日發表的「2018台灣白皮書」，稱台北市美國商會「強烈建議」政府，放寬中國大陸商務人士來台每次簽證有效期限至30天，與國際規範接軌。（編輯：方沛清）1070607

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