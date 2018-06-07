壘球／中華女壘備戰亞運　東亞盃6月南投開打

棒壘球運動確定重返2020東京奧運，全球勢必再度掀起棒壘球熱潮。臺灣身為棒壘球強國，也不落人後搭上這股熱潮。繼去(106)年「2017年第11屆亞洲女子壘球錦標賽」後，我國將於本(107)年6月12日至6月15日在南投縣棒壘球場舉行「2018年東亞盃女子壘球錦標賽」，預計有東亞地區5個國家及地區，125名壘球好手同場較勁，共同為今年8月世界女壘錦標賽及雅加達-巨港亞洲運動會暖場備戰。

體育署表示，去年的「2017年第11屆亞洲女子壘球錦標賽」，我國取得第三名並晉級今年世錦賽，但世錦賽必須至少前兩名才能取得2020東京奧運的參賽資格。而世錦賽結束後，即將登場的是2018雅加達-巨港亞運。面對世界壘球強隊，我國代表隊也不敢輕忽，除積極訓練備戰外，中華民國壘球協會今年6月在南投舉辦「2018東亞盃女子壘球錦標賽」，邀請包括日本、南韓、中國、香港等東亞女壘代表隊參賽，除讓我國代表隊熟悉比賽節奏，也提前讓喜愛壘球的民眾感受壘球熱潮。