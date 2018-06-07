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壘球／中華女壘備戰亞運　東亞盃6月南投開打

體育中心／綜合報導2018/06/07 17:54
▲中華女壘練習照。（圖／體育署提供）
▲中華女壘練習照。（圖／體育署提供）

棒壘球運動確定重返2020東京奧運，全球勢必再度掀起棒壘球熱潮。臺灣身為棒壘球強國，也不落人後搭上這股熱潮。繼去(106)年「2017年第11屆亞洲女子壘球錦標賽」後，我國將於本(107)年6月12日至6月15日在南投縣棒壘球場舉行「2018年東亞盃女子壘球錦標賽」，預計有東亞地區5個國家及地區，125名壘球好手同場較勁，共同為今年8月世界女壘錦標賽及雅加達-巨港亞洲運動會暖場備戰。

體育署表示，去年的「2017年第11屆亞洲女子壘球錦標賽」，我國取得第三名並晉級今年世錦賽，但世錦賽必須至少前兩名才能取得2020東京奧運的參賽資格。而世錦賽結束後，即將登場的是2018雅加達-巨港亞運。面對世界壘球強隊，我國代表隊也不敢輕忽，除積極訓練備戰外，中華民國壘球協會今年6月在南投舉辦「2018東亞盃女子壘球錦標賽」，邀請包括日本、南韓、中國、香港等東亞女壘代表隊參賽，除讓我國代表隊熟悉比賽節奏，也提前讓喜愛壘球的民眾感受壘球熱潮。

體育署指出，棒壘球一直是台灣民眾熱愛的運動項目之一，在國際上也具有相當競爭力。從今年6月開始的東亞盃、8月的世界錦標賽到亞洲運動會，我國深具奪牌優勢及希望。而本次賽事我國代表隊陣容堅強，如投手林素華、杜雅婷及打者李思詩，老將新秀齊聚的化學效應，勢必發揮最佳投打戰力。

體育署歡迎所有熱愛壘球運動的民眾踴躍到現場觀賽，另外為服務無法到場的觀眾，電視將有直播6月13日至6月15日兩天賽事，歡迎全國民眾為我國代表隊加油喝采，從6月開始感受女壘熱潮。

中華女壘賽程：

6/12 (二)11:00 日本－中華台北

6/13 (三)11:00中華台北－韓國

6/14 (四)11:00中華台北－中國

6/15 (五) P3 11:00 P1敗－P2勝 (敗者為第三名)

P4 14:00 P1勝－P3勝 (冠亞軍)

 

關鍵字女壘亞運2018年東亞盃女子壘球錦標賽
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