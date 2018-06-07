正港鐵人才藝賽　銀髮長輩動靜皆宜超吸睛

由高雄市政府社會局長青綜合服務中心主辦、社團法人高雄市夢想城市發展協會承辦的鳳山長青學苑，今(7)日辦理「107年正港鐵人才藝賽」活動，由平均年齡超過72歲的長輩們帶來精彩的才藝表演，表演內容包含歌唱、舞蹈、樂器表演等，成為社會最佳學習楷模，展現高齡長輩對於終身學習的重視。

正港鐵人才藝賽的辦理，希望提供長輩一個才藝表演與成就自我的舞台，展現「活到老、學到老」的精神，鼓勵更多長者除了終身學習以外，還能積極參與社會服務，踴躍表現自我，活出精采人生。

「正港鐵人才藝賽」首次以創新方式於鳳山長青學苑舉辦，延續歷年兩屆正港鐵人才藝選拔秀的熱烈參與情況，活動人氣依舊高漲，今年特別讓參與的長輩以輕鬆表演方式展現實力，提供舞台讓更多長者能發揮自我。其中，92歲的楊來京與87歲的王志飛，今年再度參與盛會，跳脫年齡框架，展現出自身的熱情與活力。參賽者中，更有鳳山長青學苑教師，手鉤編織班的鍾秀代老師，不僅自身參與盛會，更號召學員一同參加，拋磚引玉以身作則給予許多學生們一個相當好的榜樣。