腦麻男大生成程式高手 獲頒生命勇士獎

胡良宇表示，這句話重重衝擊了自己的心，從此態度轉為積極，也變得喜歡接觸人群，並努力求學。後來從岡山農工進修部考上嘉藥資管系，還曾當選學校的特殊教育推行委員會學生代表，為同學發聲。

胡良宇今天受訪表示，因為早產而損及運動神經，造成下肢不良於行，對全家人來說都是一大打擊。他在懂事之後，也曾怨天尤人；後來父親有一次對他說，雖然無法改變既定事實，但心態是可以改變的，「人殘，心不能殘」。

胡良宇說，進嘉藥3年多來每天從高雄岡山區通車到台南仁德區上學。在上車時，有父親或母親協助，但在校門口下車時，雖然雙手儘量伸出以保持平衡，但還是有不小心跌倒的時候。許多他不認識的老師和同學，都會主動協助他；而認識他的老師，更是積極在課業學習和生活輔助上支持他。

他說，在大學期間努力學習撰寫程式，並曾和同學組隊參加台灣健康資訊管理學會所舉辦的「2017全國健康資訊創意競賽」，以「兒童健康照護App」獲得大專健康照護組金牌獎。

他說，為了預防肌肉萎縮，從小每兩、三天就要到醫院做復健。就讀大學後則是每天利用課餘時間到校內健身房鍛鍊。目前已獲錄取嘉藥醫務管理研究所，將來想要運用所學，投入醫衛資訊產業。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070607