NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈高市警增設違規照相機　11日啟用吳音寧屢挨轟　她：犯了什麼天條？8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

鳳梨公主行銷台東 旅遊網設計100分

中央社2018/06/07 17:43
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣政府觀光旅遊網，5年來超過5千600萬人次造訪，網頁設計、經營獲國發會檢核滿級分100分。交觀處長江慧卿說，如有機會，同事也可以當「鳳梨公主」幫農民代言。

台東縣政府昨天發布新聞稿，國家發展委員會6月4日公布107年「行政院所屬機關、直轄市及縣市政府網站營運績效」，台東縣觀光旅遊網獲「直轄市及縣市政府觀光旅遊網站檢核」項目100分（滿級分）的好成績，努力成果獲得肯定。

交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，台東縣政府致力於智慧旅遊，積極提昇台東縣內旅遊資訊品質，持續升級網站及旅行台東APP，除了網站全面採響應式網頁設計（RWD），符合多元瀏覽平台需求，也將台東特色旅遊活動如熱氣球、衝浪等拍攝360度虛擬實境（VR）全景導覽影片，以及提供智慧區域推播功能（如AGPS）等技術。

江慧卿表示，根據統計，台東縣觀光旅遊網自102年全面改版後，至今已累計超過5千600萬參訪人次。在Google搜尋引擎排名及點擊率部分，台東縣觀光旅遊網內景點高達70%以上皆為排序第一出現，高於其他縣市旅遊官方網站，無論是手機或網站皆已成為遊客來台東旅遊必參考的主要來源。

她說，今年會持續升級台東縣觀光旅遊網及旅行台東APP，並新增電子優惠券的功能及UI介面友善化，在景點內頁介接周邊動態公車服務，一次滿足需求。另外，因應即將到來的2018台灣國際熱氣球嘉年華，台東縣觀光旅遊網也將開啟即時影像服務，方便旅客第一手掌握活動現場精采畫面。

江慧卿除了自己旅遊業務行銷外，因最近台東農產品豐收，價格下滑，也在網路上幫忙農民推銷鳳梨。她和辦公室的女同事被網友譽為「鳳梨美少女」、「鳳梨公主」，江慧卿說，「我很樂意當台灣鳳梨代言人」。(編輯:陳政偉/孫承武)1070607

前台中大里市長洩漏底價收賄...腦麻男大生成程式高手 獲頒...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan