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中央社

加航被迫矮化台灣 加代表：反對中國對企業施壓

中央社2018/06/07 17:40
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北7日電）因中國施壓，加拿大航空日前在官網將台灣改列中國一部分。加拿大駐台代表馬禮安今天表示，加拿大政府反對中國對加拿大企業施壓；加航的做法是商業決定，加國政府不會介入。

對於加航（Air Canada）更改對台灣的稱呼，馬禮安（Mario Ste-Marie）出席加拿大國慶節記者會會後受訪表示，這是商業決定，並說，加拿大政府的一中政策很清楚，即是認知到中華人民共和國是中國唯一的合法政府，但在台灣議題上，加拿大注意到中國對台灣的主張，但不背書或反對。

同時，他說，加國政府反對中國政府在台灣議題上，對加拿大企業施壓。對於兩岸關係，他說，加拿大支持維持現狀。

對於加航更改對台灣的稱呼，他說，加航是民間企業，加國政府不會介入加航的做法。

記者問及，加國政府如何因應中國施壓加拿大企業，馬禮安表示，加國的立場是反對中國施壓加拿大企業，加拿大已向中國表達立場。

對於台加關係，他說，雙邊關係很好，包括經貿關係等。

此外，對於加航改變對台稱呼，加航台灣區總經理陳美至受訪說，加航執行長羅文斯庫（CalinRovinescu）已在國際航空運輸協會（IATA）年會上表示，這是一個困難且敏感的決定，不是要表達任何政治立場。

陳美至說，加航的台灣團隊都拿台灣護照，跟所有台灣人想的、「感受都一樣」。她會利用機會爭取更多加航總部支持，來回饋台灣旅客，把台加航線做成功，讓總部更重視台灣市場。

她指出，加航有許多在地、接地氣的做法，包括台語服務。另外，加航也使用波音787-900機型的飛機來飛台灣與加拿大的航線，顯見總部對台灣市場重視。

陳美至說，希望鼓勵更多台灣、加拿大與北美，人與人之間交流，交流多就會看出台灣實力，對台灣來說是好事。她身為台灣人，希望用務實的方式表達愛台灣、對台灣的支持。(編輯：陳永昌)1070607

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