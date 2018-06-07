NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈網購瘋世足球衣狂賣　梅西的最夯如何做現代父母講座　創親子幸福8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

修平科大學生赴海外實習　校長：期許在國際舞台展現自我

記者金武鳳／台中報導2018/06/07 18:53
▲修平科大推廣並補助學生飛赴海外企業實習，或做短期研習，提供學生行萬里路增長見聞，今授旗出發（圖／修平提供)
▲修平科大推廣並補助學生飛赴海外企業實習，或做短期研習，提供學生行萬里路增長見聞，今授旗出發（圖／修平提供)

修平科技大學管理學院今天為即將踏上旅程，遠赴海外實習的學生舉行授旗儀式。今年共有91名學生將前往新加坡、日本進行為期一年的海外實習。校長鄧作樑表示，透過授旗儀式除了表達全校師生的祝福外，也期許學生能在國際舞台勇敢展現自身能力，認真多元學習。

修平科大自104年起結合國內外資源，搭配教育部教學卓越計畫、高等教育深耕計畫、學海計畫等，大力推廣及補助學生至海外企業實習、短期研習、長期研修及參與國際競賽，讓學生可以透過多元管道，自由選擇適合自己的學習方式，行萬里路讀萬卷書，開拓眼界，增廣見聞。

鄧作樑校長表示，為內化學生國際能量，修平科大自大一開始安排階段性的跨國學習課程，以充實學生語文能力與對國際的認識。由實施成效看來，海外學習確實能協助學生一步步打好語文基礎，進而學會第二外語，學校還會輔導他們報考語文證照，甚至補助學生參加國際競賽與研討會，驗證海外學習成效。

此外，今年學校開始推廣大一文化初體驗活動，提供大一優秀學生免費至海外進行短期文化參訪，以拓展學生見聞，並接受異國文化薰陶，學生反應熱烈。鄧校長指出，這樣逐步深化跨國學習的概念，讓學生進行短期文化研習、長期研修、海外企業實習等，有助於培育學生具備「語文與多元視野」的國際競爭力。

多年來，修平科大已協助近800名學生在國際舞台上一展長才，歸國後學生皆表示收獲滿滿，是一次難得的經驗，就如同曾赴日本飯店實習的應日系張姓學生所說：「雖然工作的時候忙碌又累，會有壓力和挫折、失敗，但只要克服這些，都是成長與學習的機會。」

鄧作樑表示，學生優異表現與豐厚成果，皆是修平科技大學的驕傲，未來修平科大更將不遺餘力的帶領學生飛赴海外學習，展現學校豐沛的國際力，期許修平的學生皆能成為跨國型人才，飛揚國際。

 

 

關鍵字修平科大鄧作樑海外實習
正港鐵人才藝賽　銀髮族超吸睛腎病早期無症狀　定期追蹤保健康

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan