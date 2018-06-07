修平科大學生赴海外實習　校長：期許在國際舞台展現自我

修平科大自104年起結合國內外資源，搭配教育部教學卓越計畫、高等教育深耕計畫、學海計畫等，大力推廣及補助學生至海外企業實習、短期研習、長期研修及參與國際競賽，讓學生可以透過多元管道，自由選擇適合自己的學習方式，行萬里路讀萬卷書，開拓眼界，增廣見聞。

修平科技大學管理學院今天為即將踏上旅程，遠赴海外實習的學生舉行授旗儀式。今年共有91名學生將前往新加坡、日本進行為期一年的海外實習。校長鄧作樑表示，透過授旗儀式除了表達全校師生的祝福外，也期許學生能在國際舞台勇敢展現自身能力，認真多元學習。

鄧作樑校長表示，為內化學生國際能量，修平科大自大一開始安排階段性的跨國學習課程，以充實學生語文能力與對國際的認識。由實施成效看來，海外學習確實能協助學生一步步打好語文基礎，進而學會第二外語，學校還會輔導他們報考語文證照，甚至補助學生參加國際競賽與研討會，驗證海外學習成效。

此外，今年學校開始推廣大一文化初體驗活動，提供大一優秀學生免費至海外進行短期文化參訪，以拓展學生見聞，並接受異國文化薰陶，學生反應熱烈。鄧校長指出，這樣逐步深化跨國學習的概念，讓學生進行短期文化研習、長期研修、海外企業實習等，有助於培育學生具備「語文與多元視野」的國際競爭力。

多年來，修平科大已協助近800名學生在國際舞台上一展長才，歸國後學生皆表示收獲滿滿，是一次難得的經驗，就如同曾赴日本飯店實習的應日系張姓學生所說：「雖然工作的時候忙碌又累，會有壓力和挫折、失敗，但只要克服這些，都是成長與學習的機會。」

鄧作樑表示，學生優異表現與豐厚成果，皆是修平科技大學的驕傲，未來修平科大更將不遺餘力的帶領學生飛赴海外學習，展現學校豐沛的國際力，期許修平的學生皆能成為跨國型人才，飛揚國際。