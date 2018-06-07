NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈端午節連續假期旅客疏運計畫麻辣鮮師消失17年　為她重返校園8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

高市警鳳山分局緝毒建功　向上溯源3層藥頭

記者方宣喻／高雄報導2018/06/07 20:13
▲警方搜索蔣嫌及張嫌住處，並查扣證物。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）
▲警方搜索蔣嫌及張嫌住處，並查扣證物。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）

毒品危害已是社會的亂源，高雄市警方查緝毒品不遺餘力，高雄市警局鳳山分局偵查隊緝毒專責小組日前接獲線報顯示，綽號草蜢藥頭於鳳山區自由路一帶從事販毒不法犯行，且常常有人藥腳於其租屋處進出，致該處出入十分複雜，危害轄內治安。於接獲情資後立即成立專案小組經蒐證後報請高雄地方法院檢察署指揮偵辦。

▲警方搜索蔣嫌車輛。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）


▲警方向葉嫌出示拘票。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）

經過近四個月跟監蒐證後，警方見時機成熟，於107年6月3日晚間進行查緝行動，持搜索票於蔣嫌鳳山區自由路租屋處進行搜索，當場查獲相關販毒事證並同步帶回藥腳陳姓女子等5人。

▲前為蔣嫌、後為葉嫌。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）

警方依據現場查扣事證發現蔣嫌上游毒販有2對象，經調閱資料發現渠等藏匿處所後即報請檢察官核發拘票，並立即馳赴現場(前金區六合路)埋伏，果見劉姓藥腳(女、78年次、毒品通緝)前來向陳姓嫌犯購毒，當場予以逮捕並於陳嫌租屋處搜索又查獲毒品一粒眠等證物。專案小組另於三民區建國三路拘提查獲上手藥頭葉姓嫌犯，查獲作案手機等證物，其亦供稱毒品來源係陳姓嫌犯。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字毒品緝毒藥頭
鐵高計畫臨時軌　後年底全數完成登山迷路求救　直升機抵達後說沒事

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan