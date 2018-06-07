高市警鳳山分局緝毒建功　向上溯源3層藥頭

毒品危害已是社會的亂源，高雄市警方查緝毒品不遺餘力，高雄市警局鳳山分局偵查隊緝毒專責小組日前接獲線報顯示，綽號草蜢藥頭於鳳山區自由路一帶從事販毒不法犯行，且常常有人藥腳於其租屋處進出，致該處出入十分複雜，危害轄內治安。於接獲情資後立即成立專案小組經蒐證後報請高雄地方法院檢察署指揮偵辦。 ▲警方搜索蔣嫌車輛。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）



▲警方向葉嫌出示拘票。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）

經過近四個月跟監蒐證後，警方見時機成熟，於107年6月3日晚間進行查緝行動，持搜索票於蔣嫌鳳山區自由路租屋處進行搜索，當場查獲相關販毒事證並同步帶回藥腳陳姓女子等5人。



▲前為蔣嫌、後為葉嫌。（圖／高市警局提供 , 2018.06.07）

警方依據現場查扣事證發現蔣嫌上游毒販有2對象，經調閱資料發現渠等藏匿處所後即報請檢察官核發拘票，並立即馳赴現場(前金區六合路)埋伏，果見劉姓藥腳(女、78年次、毒品通緝)前來向陳姓嫌犯購毒，當場予以逮捕並於陳嫌租屋處搜索又查獲毒品一粒眠等證物。專案小組另於三民區建國三路拘提查獲上手藥頭葉姓嫌犯，查獲作案手機等證物，其亦供稱毒品來源係陳姓嫌犯。

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