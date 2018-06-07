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外銀估今年聯準會升息4次 歐元長線看升、美元則趨貶

鉅亨網2018/06/07 17:55
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針對國際匯率，法國巴黎銀行今 (7) 日表示，看好歐元區經濟發展持續支持歐元強勢，而美元恐因經濟根本問題趨弱。此外，預期美國聯準會今 (2018) 年將升息 4 次，明年則再升 2 次。

法國巴黎銀行指出，歐元區經濟發展支撐歐元走強，而美元因經濟問題趨弱，在兩個經濟體成長動能出現分歧和擴大利差的情形，均對美元較為有利，近期美元強勢就是反映此優勢。不過，除非歐元區或義大利政治出現更惡化情形，否則美元進一步上升空間有限。

此外，觀察央行政策，法國巴黎銀行認為，美國聯準會今年將升息 4 次，明年則再升 2 次，明年底時聯準會指標利率將會上升至 3%；而歐元區央行在明年下半年之前應該按兵不動，且即使升息也會非常緩慢，目前對於 3 個月歐元兌美元目標價位，自 1.22 調整至 1.19。 

而瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark H. Haefele 則指出，看好歐元的長期走勢，未來 12 個月歐元兌美元的目標價在 1.30。

瑞銀認為，歐元兌美元恢復穩定升值，還需滿足四個條件，包括第一義大利的政治透明度增強；第二經濟數據更加穩健；第三歐洲央行需要確認其退出量化寬鬆計畫的意圖；第四美債殖利率保持在近期的區間內。

瑞銀表示，估計上述條件有望在今年內實現，因此持續看好歐元，且估今年將有機會做多日圓或加幣兌美元，或買入挪威克朗兌歐元。

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