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國巨5月營收暴衝 4、5月營收合計超過第1季單季

鉅亨網2018/06/07 17:54
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被動元件搶翻天，龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 5 月營收，單月營收直接衝過 50 及 60 億元大關，來到 63.52 億元，月增率 31.3%，年增率更達 151%，續創歷史新高，而 4、5 月營收合計達 111.9 億元，也超過今年第 1 季的 110.23 億元。累計今年前 5 月營收為 222.15 億元，年增率 88.6%。

展望 6 月及第 2 季，法人預估，由於漲價效應持續，加上國巨因應產能不足啟用的配貨策略，6 月營收有機會再衝高到 70 億元以上甚至更高，不排除第 2 季營收有機會朝 200 億元大關逼近。

國巨表示，由於利基型新產能陸續開出、客戶端需求持續成長、大中華區高階智慧型手機動能穩定拉升，5 月單月營收持續創下歷史新高紀錄。

國巨指出，5 月營收分布就區域表現來看，包括大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區的營收均較 4 月增加；就終端應用來看，車用電子、工業用產品、高階新應用產品 (IoT、資料儲存、AI、高速運算等)、手機通訊、經銷商通路、EMS、電腦相關產品及消費性電子產品等需求也皆較上月成長。

展望後市，國巨表示，受惠於利基型車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現及高階智慧型手機拉貨暢旺，將有利於公司整體產品組合持續優化，營運可望續創佳績。

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