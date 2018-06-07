國巨5月營收暴衝 4、5月營收合計超過第1季單季

被動元件搶翻天，龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布 5 月營收，單月營收直接衝過 50 及 60 億元大關，來到 63.52 億元，月增率 31.3%，年增率更達 151%，續創歷史新高，而 4、5 月營收合計達 111.9 億元，也超過今年第 1 季的 110.23 億元。累計今年前 5 月營收為 222.15 億元，年增率 88.6%。

展望 6 月及第 2 季，法人預估，由於漲價效應持續，加上國巨因應產能不足啟用的配貨策略，6 月營收有機會再衝高到 70 億元以上甚至更高，不排除第 2 季營收有機會朝 200 億元大關逼近。