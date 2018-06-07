腎病早期無症狀　定期追蹤保健康

慢性腎臟病於早期症狀輕微、甚至沒有症狀，因此大多數病患對於罹病缺乏認知，往往等到疾病末期才發現就醫，錯失早期發現、早期治療的黃金期。其中最常導致慢性腎臟病的致病原因是糖尿病、高血壓等慢性疾病，其中尤以糖尿病最為重要。須加強對慢性腎臟病及其併發症之警覺，早期檢查、早期治療才能避免疾病惡化而不自知。

台灣洗腎患者已超過八萬名，是全世界洗腎病患密度最高的國家，糖尿病的典型症狀包含多渴、多吃、多尿、體重減輕等。有症狀的病人只要測量隨機血糖數值大於200mg/dl以上，即可診斷為糖尿病。無症狀病人則需符合(1)空腹8小時血糖≥126 mg/dl，(2)葡萄糖耐受測試兩小時血糖≥200 mg/dl，(3) 糖化血色素≥ 6.5%，以上三項檢驗其中一項，且需重複檢驗有兩次以上才可診斷為糖尿病。