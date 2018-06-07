腎病早期無症狀　定期追蹤保健康

慢性腎臟病於早期症狀輕微、甚至沒有症狀，因此大多數病患對於罹病缺乏認知，往往等到疾病末期才發現就醫，錯失早期發現、早期治療的黃金期。其中最常導致慢性腎臟病的致病原因是糖尿病、高血壓等慢性疾病，其中尤以糖尿病最為重要。須加強對慢性腎臟病及其併發症之警覺，早期檢查、早期治療才能避免疾病惡化而不自知。
台灣洗腎患者已超過八萬名，是全世界洗腎病患密度最高的國家，糖尿病的典型症狀包含多渴、多吃、多尿、體重減輕等。有症狀的病人只要測量隨機血糖數值大於200mg/dl以上，即可診斷為糖尿病。無症狀病人則需符合(1)空腹8小時血糖≥126 mg/dl，(2)葡萄糖耐受測試兩小時血糖≥200 mg/dl，(3) 糖化血色素≥ 6.5%，以上三項檢驗其中一項，且需重複檢驗有兩次以上才可診斷為糖尿病。
為了要預防腎臟病變、延緩腎功能惡化，除了早期篩檢早期發現以外，很重要的是控制血糖、血壓。血糖的控制除了飲食控制、適度運動、降血糖藥物使用之外，建議能自行監測血糖，除了可記錄血糖變化提供醫師調整藥物之參考，也可了解是否飲食所造成的高血糖。
對血壓的控制，若沒有禁忌症，建議優先使用血管張力素受體阻斷劑／血管張力素轉化酶抑制劑，但使用者須依醫師指示定期追蹤腎功能與鉀離子濃度。此外，高血脂的控制也很重要，不但能預防心血管疾病，使用降膽固醇藥物的部分患者，腎功能惡化的速度可能會減緩。抽菸、肥胖都與慢性腎臟病、也與許多其他慢性病有相關，適度減重、戒菸可能有所幫助。此外，不當服用中藥、止痛藥、或來路不明的藥物，可能直接造成腎空能損傷。脫水、暴飲暴食、過度蛋白質攝取等也應該避免。保護自己的腎，須從日常細節做起。