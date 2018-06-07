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中央社

5年台生赴陸 陸委會：平均每年2千多人

中央社2018/06/07 17:52
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北7日電）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，近5年來赴陸就學的台灣學生，每年平均約2000多人，台灣留學生仍多選擇赴美、英、日、澳等國求學，赴陸只是眾多選擇之一，並非唯一。

行政院大陸委員會7日舉行例行記者會，記者提問陸委會對台生赴陸就學狀況的掌握程度，邱垂正作上述表示。

邱垂正指出，近5年來，台灣每年赴中國大陸就讀大專院校（含碩、博士）的學生，平均維持2000多人左右；赴其他國家求學則平均約3萬多人。

根據陸委會統計，自2011至2017年，每年赴陸求學的學生人數分別為1433、1858、2314、2259、2137、2183、2567人。

邱垂正說，多年來台灣人才內外流動，是維持台灣國際競爭力的關鍵之一。人才擇木而棲，台灣核心優勢是民主、自由、法治社會，真正的人才都願意留在這樣的環境，才能發揮潛能。

另外，他也援引中國大陸國家統計局資料指出，2018年大陸大學畢業生將首次超過800萬人，對岸就業壓力非常緊張。

邱垂正表示，陸方在這種情況下仍持續推出各種對台優惠政策，背後用心及相關措施能否穩定持續都值得審視。此外，當地民眾對台灣青年搶工作的觀感，也都存在隱藏風險。

他說，中國大陸吸納台灣學生赴陸就讀、青年赴陸就業成效尚待觀察，但要提醒年輕人赴陸就學、就業，都應關注兩岸社會、法律體制不同，赴陸仍有相當風險與挑戰，應審慎評估。

邱垂正重申，陸委會會與教育部、海峽交流基金會合作，提供學生更完整資訊及諮詢服務。（編輯：林克倫）1070607

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