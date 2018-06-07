檨仔林埤濕地公園 許立明：宜居城市起跑點

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市代理市長許立明今天表示，檨仔林埤的改造是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，徵收土地後大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒污處闢建親水濕地公園，並獲多項大獎肯定。

許立明今天視察檨仔林埤濕地公園時表示，檨仔林埤的改造可說是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，向農田水利會徵收土地後，大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒污處闢建成親水濕地公園，並獲多項大獎肯定，包括2011年全球卓越建設獎、2010年國家卓越建設獎、2010年建築園冶獎等。

許立明表示，為改善髒污環境，在2007年開始打造濕地公園，2009年正式啟用，保留曹公圳水文紋理，還原檨仔林埤的清新樣貌，兼顧滯洪、生態、休憩、教育與景觀等功能。