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娛樂

暗黑版《模犯生》　《藍色項圈》入選韓國富川影展

記者翁新涵╱台北報導2018/06/07 18:32
▲《藍色項圈》入選韓國富川影展。（圖／威視，2018.06.07）
▲《藍色項圈》入選韓國富川影展。（圖／威視，2018.06.07）

「第22屆韓國富川國際奇幻電影節」今（7）日公布，校園驚悚片《藍色項圈》入選「World Fantastic Red」單元，對於電影受到國外影展肯定，導演張訓瑋興奮表示：「很榮幸，沒想到第一次去韓國是去參加國際影展，希望韓國觀眾會喜歡《藍色項圈》」；監製葉如芬也回應：「可以讓韓國的觀眾們，看到來自台灣製作，充滿魔幻驚悚的故事，我相信對導演及演員及工作團隊都是莫大的鼓勵！」

《藍色項圈》描述一群受困在高壓教育制度下的國中生，為了能在日復一日考試淘汰賽中存活下來，無所不用其極，殊不知早已被未知的詭譎力量牽引，一步步踏入無可預知的險境。

導演張訓瑋透露：「第一次看到《藍色項圈》原著文章時，大約是在凌晨一二點的時間，雖然故事在講述全亞洲都有的升學壓力問題，但因為添入校園傳說的元素在其中，導致整個故事的鬼魅感十足，光看文字就有許多畫面在浮現，讓人越看背脊越發涼。」


▲▼恬妞（上圖）和謝欣穎（下圖）都有演出《藍色項圈》。（圖／威視，2018.06.07）

電影更邀來恬妞、謝欣穎、黃采儀、陳以文、傅顯捷、汪師超、杜以謙共同演出，恬妞在片中飾演奉行權威教育的高壓校長，謝欣穎飾演眼中只有分數的無情班導師，平均年齡約16歲的傅顯捷、汪師超、杜以謙，則演出在成績鬥爭過程中，漸漸踏上毀滅之路的同班同學。

關鍵字藍色項圈恬妞謝欣穎
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