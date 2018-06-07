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中央社

首開全美先例 檀香山通過尖峰時段叫車費率上限

中央社2018/06/07 17:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社檀香山7日綜合外電報導）美國檀香山市議會昨天通過限制Uber、Lyft等叫車業者在用車尖峰時段加收費用上限的措施。業者表示，這將成為美國限制叫車費用的首例。

美聯社報導，業者增收的車資若高於檀香山市政府規定的最高費率，這項措施將可防止「收費暴漲」。這項措施將交由檀香山司法人員審核，再送交市長卡德威（Caldwell）在10天內考慮採取以下任一措施：直接簽署生效、不簽署而逕行頒布實施或予以否決。

這項措施將適用於歐胡島（Oahu Island）。Uber發送電子郵件給全島客戶，敦促後者反對要求「共乘服務遵守過時計程車式規定」的法規。

Uber夏威夷地區資深營運經理塔巴沙‧周（Tabatha Chow）指出，Uber獲悉檀香山市政府從未接獲任何消費者投訴加收車資。她昨天對檀香山市議會表示，檀香山是全美計程車費率最高的地區，Uber的車資只有傳統計程車的60%。

她表示，只有在交通尖峰、周末夜和重大活動舉辦期間等叫車需求高峰時段，才會對客戶加收費用。她還指出，若某時段提供服務的司機人數較多，車資就會調降。

Uber在背景說明資料中指出，加收費用可鼓勵司機在較繁忙地區提供服務，減少乘客候車時間，並確保服務品質可靠。

計程車行Robert's Taxis的老闆德勒茲（RobertDeluze）質疑，若Uber和Lyft的車資真的比較便宜，為何還需加收費用？他表示，線上叫車公司已對計程車業造成傷害。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070607

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