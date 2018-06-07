花博葫蘆墩園區竹跡館　台灣竹構工藝之美

經發局表示，設於花博豐原葫蘆墩園區的「竹跡館」，由台中市不動產開發商業同業公會贊助、陳羿冲建築師設計，核心設計概念取自種子、竹森林及中央山脈，因此，外型有著種子及中央山脈的意象，建築外側設有一圈水池，入夜後還有燈光映照，至於建築結構與編織方面，將呈現出竹森林的型態，讓遊客在館內遊覽，彷彿進行一場竹林之旅。

展現台灣竹構工藝，台中市政府邀請台中市不動產開發商業同業公會於花博豐原葫蘆墩園區設置企業館，打造竹編外觀、融合種子與中央山脈意象的「竹跡館」，讓參觀花博的民眾在這座半開放式的竹造亭園漫步時，可以感受光與風的流動，同時欣賞竹構工藝之美。

「竹跡館」的主要建材使用台灣盛產的竹子，這種生長快速且生生不息的綠建材來替代混凝土，訴求讓自然與綠延續在花博之中。不過，由於這座圓弧曲面的半開放式場館高度達10公尺以上，每段竹結構都是一體成形，興建難度高，必須重新嘗試許多不同工法，克服不同曲面強度及結構承載力的要求，才能運用竹子這樣的天然材料，創造一種新的建築空間感受，同時也能推廣東方文化源流深遠的竹構工藝。



▲花博豐原葫蘆墩園區的「竹跡館」（圖／經發局提供 , 2018.6.7)

建築師陳羿冲表示，「竹跡館」曲面化造型低調與周遭景觀融合，巧妙與自然共生共存，是花博展區中可以散步、休息的地方，置身其中，可以感受光與風的流動，每走一步都有不同的空間感，每一個觀看角度都能有新的發現，期待屆時大家到「竹跡館」停留時，能夠對建築的形式與自然能如何互動，有更多的想像。

經發局指出，花博是台中城市改造的契機，市府結合台中市不動產開發商業同業公會等建築界的力量，推動永續環境的觀念，透過建築改變城市樣貌，除了向國際展示台灣傳統工法表現及應用，除了也讓新銳設計師、建築師展現建築設計理念，替台中申辦2022世界設計之都揭開序曲。