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中央社

強化外勞生活照顧 勞部3管齊下

中央社2018/06/07 17:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北7日電）為了要改善外籍勞工的生活環境及強化外勞生活照顧，勞動部將從聯合專案檢查、通盤檢討事業類外國人生活照顧服務裁量基準或直接處罰等3種方法著手。

勞動部今天下午舉行全國勞工行政首長聯繫會報，會後勞動部勞動力發展署長黃秋桂受訪表示，有鑑於近期陸續發生外籍勞工生活照顧的重大問題，像是敬鵬大火、矽卡工廠火災等，將採取3項措施強化外籍勞工生活照顧措施。

黃秋桂表示，第一，近期將啟動針對大型事業及高風險住宿地點進行消防安全、建築安全、職業安全衛生及外籍勞工管理等單位的聯合專案檢查。

黃秋桂說，將優先檢查符合聘僱30人以上外籍勞工雇主、工廠與宿舍同址、外籍勞工最近3年內曾有向1955專線申訴生活照顧紀錄等3項條件的70家事業單位，並預計60天內完成，相關檢查內容，將在8日召開專案檢查會議討論。

黃秋桂指出，第二，將針對事業類外國人生活照顧服務裁量基準進行通案檢討（飲食、住宿等）。

黃秋桂說，目前已完成蒐集各地方政府建議及實務執行問題，而移工團體所提廠住分離的建議，因涉及經濟部工廠管理及內政部建築安全管理，將併案納入跨部會研商會議檢討，會議預計6月中旬召開。

黃秋桂表示，第三，預計10月底前修改雇主聘僱外國人許可及管理辦法、7月底修改前裁量基準，針對雇主有未盡管理照顧的責任，造成外籍勞工死亡或喪失一部或全部工作能力者或其他違法情節重大等樣態，將直接處罰，不會給予改善期間。（編輯：黃于）1070607

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