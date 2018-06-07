「如何做現代父母」講座開講　旗美父母與孩童共幸福

高雄市政府社會局盤點旗美親職資源較少的地區，今年結合高雄市尋聲父母教育協會，在5至10月期間共同規劃7場「如何做現代父母」親職講座，而六龜社福中心將於6月9日(週六)辦理「家事，你的事？我的事？大家的事」親職講座，希冀透過尋聲父母教育協會講師團專業的知識傳遞、分享生活實例與經驗，引導家長們學習家人彼此的溝通與親子互動的技巧，為讓參與講座的家長安心聽講，社會局還特別為參與家戶的小朋友規劃遊戲及手作等活動，親子共同學習成長。 ▲六龜社福中心9日辦理「如何做現代父母」親職講座。（圖／高社會局提供 , 2018.06.07）

這次安排的桌遊活動，針對不同年齡層的小朋友安排來自不同國家的桌遊體驗區，運用桌遊的多變性及益智性，增加小朋友思考及邏輯判斷能力，讓小朋友們意猶未盡。社會局表示，第一場5月20日在甲仙社福中心率先開跑，獲得社區家庭親子好評；接下來的場次分別在六龜社福中心和旗山社福中心開辦，每場免費參加且主題各有不同，名額有限，即日起歡迎報名參加。

高市社會局表示，邀請到專業的講師群，一同開跋到旗美9區設計活潑簡單易吸收的課程內容，更貼近社區家庭，讓家庭成員間情感更緊密，提昇偏鄉社區父母親職教育能量。

高市社會局目前設有14處社會福利服務中心，提供民眾在地、便利、可及性的第一線社會福利服務。旗美地區設置旗山、六龜及甲仙社福中心，並規畫友善婦幼的親子空間，提供在地民眾安全舒適的環境，也積極服務旗美9區的弱勢家庭提供專業社會福利服務工作，配合社安網規劃多元家庭支持服務方案，推動社區網絡互動連結，引進更多的資源，希望造福偏鄉地區，及早預防不漏接。

