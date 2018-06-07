歐股盤中─銀行類股走揚 泛歐Stoxx 600上漲

在銀行類股帶動下，今 (7) 日歐股早盤，主要指數多呈現上漲，但受技術問題影響，英國股市較平常遲了約 1 個小時開盤，英國 FTSE 指數目前走跌。

台北時間週四晚間 6 點 05 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.15%，德國 DAX 指數上漲 0.17%，法國 CAC 40 指數上漲 0.35%，英國 FTSE 指數下跌 0.12%。

市場預期歐元區將結束量化寬鬆 (QE) 政策，週四早盤，銀行股表現最佳；其中，西班牙銀行 CaixaBank 股價上漲約 3.4%。