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歐股盤中─銀行類股走揚 泛歐Stoxx 600上漲

鉅亨網2018/06/07 18:09
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在銀行類股帶動下，今 (7) 日歐股早盤，主要指數多呈現上漲，但受技術問題影響，英國股市較平常遲了約 1 個小時開盤，英國 FTSE 指數目前走跌。

台北時間週四晚間 6 點 05 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.15%，德國 DAX 指數上漲 0.17%，法國 CAC 40 指數上漲 0.35%，英國 FTSE 指數下跌 0.12%。

市場預期歐元區將結束量化寬鬆 (QE) 政策，週四早盤，銀行股表現最佳；其中，西班牙銀行 CaixaBank 股價上漲約 3.4%。

酒商人頭馬君度 (Remy Cointreau) 股價表現不佳，下跌近 3%。

歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Peter Praet 日前表示，通膨正朝 ECB 的目標攀升，在下週的會議中，ECB 將評估是否縮減購債。

這番帶有削減刺激措施意味的言論，使歐元兌美元應聲走揚，一度觸及 2 週高點。

在通膨回升的情況下，市場對擴大資產購買的預期，開始消退；且轉而認為，ECB 會在年底結束 QE 資產購買項目。

經濟數據方面，德國 4 月工業訂單意外大減，月減 2.5%，連續第 4 個月呈現負成長。

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