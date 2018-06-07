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高市警局增設5處取締違規照相設備　6月11日正式啟用

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/07 19:11
▲高雄市小港區沿海一路與漢民路口的取締違規照相設備，6月11日起正式啟用。（圖／高市警局提供）
▲高雄市小港區沿海一路與漢民路口的取締違規照相設備，6月11日起正式啟用。（圖／高市警局提供）

高雄市近半年交通事故較去年同期相比，死亡人數減少12人、受傷人數減少5,943人，高雄市警察局局長何明自去(106)年9月到任後，對高市交通安全相當重視，時常勉勵警察同仁做好交通安全工作，可以減少民眾傷亡及財產損失，甚至是造成家庭破滅，絕對是『做功德』的好事。

統計今(107)年1-5月分A1類交通事故，較去(106)年同期減少12件、死亡人數減少12人；A2類交通事故減少4，603件、受傷人數減少5,943人，也至少減少近6千餘家庭因車禍而造成身體、性命及財產損失，而這些交通事故減少主要是警方依照交通現況、駕駛人習性及各年齡層，謀畫各種策略才有如此亮麗成績單，警方策略招數為：1、 增設爆閃式警示燈，藉以提醒用路人注意。2、 持續執行保護行人路權專案。3、 持續執行取締轉彎未依規定執法專案，扭轉不良機車駕駛行為。4、 持續執行護老、護童專案。5、 落實執行交通崗勤務，白天以紅色旗幟指揮較醒目，夜間使用指揮棒。6、 強力執行取締酒駕專案。7、 滾動式檢討數位違規測速照相科技執法。

另外，為導正駕駛人駕駛習性，及預防任意超速、闖紅燈而衍生交通事故，警方滾動式檢討數位違規測速照相設置，並配合道路交通安全會報列管易肇事路(段)口交通事故防制，已於仁武、左營、小港及湖內區等5處重要路口設置固定違規照相設備，並訂於6月11日起正式啟用，加入維護用路人安全行列，設置地點為：1、 仁武區澄觀路與仁林路口(闖紅燈、西向東)，2、 仁武區澄觀路與鳳仁路口(闖紅燈、東向西)，3、 左營區高鐵路與大中二路口(闖紅燈、北向南)，4、 小港區沿海一路與漢民路口(闖紅燈、北向南)，5、 湖內區和平路與東方路口(闖紅燈兼超速、南向北、限速70公里)

暑假將至，警察局長何明洲也呼籲年輕學子，暑假期間騎乘機車要小心，勿飆車並注意交通安全規則，快快樂樂出門、平平安安回家。

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花博葫蘆墩園區竹跡館　竹構工藝美檨仔林埤濕地公園　許立明視察

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