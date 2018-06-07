嚇哭了！兔女郎開直播「晃奶調情」　美肌一關竟秒變大嬸

近幾年直播當道，許多網紅、網美直播主竄起，甚至有不少藝人會透過直播和粉絲互動。不過，中國大陸有網友近日在微博大爆網紅女神的真面目，只見一個個在鏡頭前甜美清秀的女主播，關掉美肌竟秒變大嬸，嚇得大批網友直呼：「根本是詐騙集團！」
該名網友在微博曝光多張網紅、網美的修圖對比照，只見一名留著一頭飄逸長黑髮的正妹，手拿著食物準備進食，俏皮可愛的模樣擄獲大批粉絲的心，不料和原圖相比，不僅臉、手臂都圓了一圈，五官和側臉線條也通通走鐘，可說是判若兩人。
▲照片中長相甜美、四肢纖細的正妹擄獲大批粉絲的心，真面目曝光竟判若兩人。（圖／翻攝自微博）
另一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的女主播，則在直播時穿著性感火辣的兔女郎裝，渾圓北半球呼之欲出，大飽粉絲眼福。不過，真面目曝光後，不僅瓜子臉、尖下巴完全消失，身材更是被打回原形，瞬間從妙齡少女慘變成大嬸。
▲穿著性感兔女郎裝的女主播在鏡頭前搔首弄姿，關掉美肌後竟「秒變大嬸」。（圖／翻攝自微博）
除了這 2 組對比照外，該名網友 po 出的其他照片皆慘不忍睹，讓大批網友看了紛紛嚇喊「美肌關掉就受不了，素顏怎麼辦」、「我平常看正妹到底都看了些什麼？」「修圖軟體絕對是這世紀最偉大的發明」、「認不出來，OMG ！我嚇哭了」、「不敢相信我的眼睛」，引發熱議。
▲多名網美的修圖對比照曝光，嚇壞大批網友。（圖／翻攝自微博）
▲多名網美的修圖對比照曝光，嚇壞大批網友。（圖／翻攝自微博）