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中央社

酒駕自撞安全氣囊爆裂 男子遭金屬射傷

中央社2018/06/07 18:13
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣竹南鎮30歲蔡姓男子，酒後駕駛自小客車行經永貞路，自撞路旁車輛安全氣囊爆開，左胸遺留有疑似彈殼的可疑金屬，造成生命危險，警方研判金屬為方向盤底座爆裂零件。

竹南派出所副所長張嘉學今天指出，蔡男3日晚間駕駛自小客車，行經永貞路運動公園路段，突然失控衝撞停在路旁的2部車輛，強大的撞擊力，導致前座2個安全氣囊爆開，蔡男臉部遭受撕裂傷，左胸還有一個穿刺傷。

救護人員協助蔡男送醫急救，傷勢嚴重有生命危險，醫生透過X光發現他左胸有不明金屬，懷疑遭到槍擊，經過手術取出一枚金屬，交由警方進行調查，張嘉學指出，經過鑑識小組比對，研判這個金屬物質為方向盤中柱位置，裝設安全氣囊底座的「零組件」。

隨著安全氣囊噴射出來的零件嚴重鏽蝕，但多年從事汽車修復的林姓技師表示，方向盤內為密閉空間，除非是泡水車或有飲料倒入，才可能造成零件生鏽，遭遇碰撞只有氣囊會往人體噴出，其他零件並不會射向駕駛或乘客。

張嘉學表示，蔡男經過抽血檢測，酒測值高達0.95毫克，加上車廠技師表示，射入蔡男體內的金屬是否確定為車內零件，必須由日本總公司判定，因此是否安全氣囊傷人，仍有待進一步釐清，全案也由警方進一步調查偵辦中。（編輯：卞金峰）1070607

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