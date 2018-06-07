酒駕自撞安全氣囊爆裂 男子遭金屬射傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣竹南鎮30歲蔡姓男子，酒後駕駛自小客車行經永貞路，自撞路旁車輛安全氣囊爆開，左胸遺留有疑似彈殼的可疑金屬，造成生命危險，警方研判金屬為方向盤底座爆裂零件。

竹南派出所副所長張嘉學今天指出，蔡男3日晚間駕駛自小客車，行經永貞路運動公園路段，突然失控衝撞停在路旁的2部車輛，強大的撞擊力，導致前座2個安全氣囊爆開，蔡男臉部遭受撕裂傷，左胸還有一個穿刺傷。

救護人員協助蔡男送醫急救，傷勢嚴重有生命危險，醫生透過X光發現他左胸有不明金屬，懷疑遭到槍擊，經過手術取出一枚金屬，交由警方進行調查，張嘉學指出，經過鑑識小組比對，研判這個金屬物質為方向盤中柱位置，裝設安全氣囊底座的「零組件」。