改造高市邊陲地區　許立明視察檨仔林埤濕地公園

高雄市長許立明今(7)日前往視察檨仔林埤濕地公園，他表示，檨仔林埤的改造可說是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，向農田水利會徵收土地後，大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒汙處建闢成親水濕地公園，並獲多項大獎肯定，包括2011年全球卓越建設獎、2010年國家卓越建設獎、2010年建築園冶獎等。

高市水利局亦指出，檨仔林埤濕地公園位於三民區，臨國道一號，為愛河上游支流之一，亦是曹公圳的一部分，因早年埤塘被芒果(檨仔)樹環繞而得名，舊時為高雄農業經濟的重要命脈，隨著社會變遷、農業轉型、灌溉用水需求降低，使原本水道被截斷，埤塘被填平，檨仔林埤一帶的河道更被違法佔用，養殖雞鴨又闢菜園、堆置廢棄物，環境衛生成隱憂，由於河道縮減逢雨必淹。





▲檨仔林埤濕地公園。（圖／高市府提供 , 2018.06.07）