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改造高市邊陲地區　許立明視察檨仔林埤濕地公園

記者許高祥／高雄報導2018/06/07 19:12
▲高市水利局人員於勘察現場向市長許立明(右)做簡報。（圖／高市府提供 , 2018.06.07）
▲高市水利局人員於勘察現場向市長許立明(右)做簡報。（圖／高市府提供 , 2018.06.07）

高雄市長許立明今(7)日前往視察檨仔林埤濕地公園，他表示，檨仔林埤的改造可說是高雄朝宜居城市邁進的起跑點，向農田水利會徵收土地後，大力改造高雄市的邊陲地區，將原本髒汙處建闢成親水濕地公園，並獲多項大獎肯定，包括2011年全球卓越建設獎、2010年國家卓越建設獎、2010年建築園冶獎等。 

高市水利局亦指出，檨仔林埤濕地公園位於三民區，臨國道一號，為愛河上游支流之一，亦是曹公圳的一部分，因早年埤塘被芒果(檨仔)樹環繞而得名，舊時為高雄農業經濟的重要命脈，隨著社會變遷、農業轉型、灌溉用水需求降低，使原本水道被截斷，埤塘被填平，檨仔林埤一帶的河道更被違法佔用，養殖雞鴨又闢菜園、堆置廢棄物，環境衛生成隱憂，由於河道縮減逢雨必淹。 


▲檨仔林埤濕地公園。（圖／高市府提供 , 2018.06.07）

許立明說，為改善髒汙環境，於2007年開始打造濕地公園，2009年正式啟用，保留曹公圳水文紋理，還原檨仔林埤的清新樣貌，兼顧滯洪、生態、休憩、教育與景觀等功能；他也表示，現階段市府積極整治愛河水質，透過汙水截流及引用愛河主流河水至上游放流，改善寶珠溝水質，另在愛河上游八掛寮地區進行汙水接管，防止汙水排入愛河。 


▲許立明視察檨仔林埤濕地公園。（圖／高市府提供 , 2018.06.07）

水利局亦表示，2014年啟用檨仔林埤水質淨化處理場，從源頭解決愛河水質問題，減低愛河水體污染負擔，水質淨化場採用「生物濾材與污水接觸曝氣」及「礫間分層淨化」方式，每日平均可處理量5,500噸，最大可處理量為6,700噸污水。
 

關鍵字檨仔林埤濕地公園高市水利局三民區愛河
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