演小三遭入戲觀眾謾罵羞辱　張靜之怒：要講幾次我不是她

女星張靜之在八點檔《金家好媳婦》飾演超狂小三「黃秋儀」，入木三分的演技讓觀眾看得相當過癮，也對她恨得牙癢癢，不過卻有許多入戲的網友似乎無法從劇中抽離現實，紛紛湧入張靜之的臉書對她人身攻擊，今（7）日張靜之表示自己「不是沒有尊嚴沒有脾氣」，並表示將開始對網友的留言「拍照存證」，以維護自己的權益。

張靜之今日在臉書發文，表示自己說過不會回應網友對「黃秋儀」這個角色的謾罵，但連日來太多網友分不清她與角色的界線，恣意對她做出污辱性的批評與及毀謗，讓她實在受不了，「有很多人建議應該直接提告妨害名譽、公然侮辱，而我也的確思考過」，她也說道：「很想體諒那些發洩情緒的言論，但太多太超過的辱罵與莫須有的指控，我真的也不是沒有尊嚴沒有脾氣。」



▲張靜之PO出剪影照道出近日無奈心情。（圖／翻攝臉書 , 2018.06.07）

她表示不想浪費時間跟不理智的人計較，但實在忍無可忍，不排除對辱罵的網友提告，她感嘆，「如果真的覺得劇情對社會風氣造成不良影響，為什麼不是選擇拒絕收看或是用其它途徑建議改善，反而是讓自己深陷戲劇效果中，遷怒現實生活中的演員呢？」文末還標註「開始拍照存證」、「我自己也會罵秋儀」、「還要講幾次我不是她」，「理性平和很難嗎」，也感謝幫她說公道話的朋友。



▲張靜之臉書全文。（圖／翻攝臉書 , 2018.06.07）