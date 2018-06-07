影／「黃蜂女」大秀神技　他傻眼跪求合組聯盟

漫威最小的超級英雄電影《蟻人》，一反傳統動作片公式，首集大玩視覺特效和幽默對白，果然正中台灣觀眾胃口，全台熱賣出近3.5億元票房的好成績，甚至超越《蜘蛛人：返校日》、《奇異博士》、《雷神索爾3：諸神黃昏》等其他超級英雄電影，連帶也讓續集《蟻人與黃蜂女》，尚未上映就引起觀眾熱烈討論。

即將在7月4日上映的《蟻人與黃蜂女》今（7）日釋出全新預告，當中可以看見飾演黃蜂女的伊凡潔琳莉莉，開車躲避反派幽靈追擊，大秀黃蜂裝神技，除了變換體形大小、增強攻擊力外，黃蜂裝更有可飛行的翅膀和雷射光武器，黃蜂女在車陣中時而縮小閃躲追逐，時而恢復正常體形飛躍攻擊，流利動作及炫麗視覺變換，令人目不暇給，是片中最經典的一場戲。