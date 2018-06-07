影／「黃蜂女」大秀神技　他傻眼跪求合組聯盟

漫威最小的超級英雄電影《蟻人》，一反傳統動作片公式，首集大玩視覺特效和幽默對白，果然正中台灣觀眾胃口，全台熱賣出近3.5億元票房的好成績，甚至超越《蜘蛛人：返校日》、《奇異博士》、《雷神索爾3：諸神黃昏》等其他超級英雄電影，連帶也讓續集《蟻人與黃蜂女》，尚未上映就引起觀眾熱烈討論。
即將在7月4日上映的《蟻人與黃蜂女》今（7）日釋出全新預告，當中可以看見飾演黃蜂女的伊凡潔琳莉莉，開車躲避反派幽靈追擊，大秀黃蜂裝神技，除了變換體形大小、增強攻擊力外，黃蜂裝更有可飛行的翅膀和雷射光武器，黃蜂女在車陣中時而縮小閃躲追逐，時而恢復正常體形飛躍攻擊，流利動作及炫麗視覺變換，令人目不暇給，是片中最經典的一場戲。
在首集中以「落落長敘事體」，成為最搶戲綠葉的路易斯，這次也再度回歸續集，也有了更重要的地位。在預告裡可以看到，路易斯多次向蟻人與黃蜂女表示，自己想成為超級英雄一員的想法，沒想到卻被實事求是的黃蜂女使出白眼大法，甚至默默搖上車窗無視他的存在拒絕溝通。
而路易斯跟著黃蜂女一起被反派幽靈追殺，親眼見證黃蜂裝的神乎奇技後，他決定變換攻略，表示自己就算不組隊只要能穿上服裝，沒有任何功能也可以接受，無奈又爆笑的反應，將他的樂天個性一展無遺，也讓觀眾不禁猜測，路易斯是否真的有機會加入蟻人、黃蜂女的新超級英雄聯盟，為《蟻人與黃蜂女》帶進更多會心一笑的幽默感。