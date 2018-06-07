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原來屈原這麼近　就在北投洲美屈原宮

保庇2018/06/07 18:01
原來屈原這麼近　就在北投洲美屈原宮（圖／保庇）
原來屈原這麼近　就在北投洲美屈原宮（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）距離端午不到二周的時間，是時候來回憶一下以死諫企圖點醒君主的屈原。雖然祂沒有關聖帝君、土地公這般親民，但依照各地風俗不同，屈原有時也化身為水仙尊王。今天要和大家介紹難得主祀屈原的廟宇，就在北投的洲美屈原宮。

位在台北市北投洲美里的洲美屈原宮，創建於民國69年，主神屈原神像的來歷眾說紛紜。一是說當地先民在河邊撿到黑臉神像，認為這是在外奔波的貿易商供奉於船上的屈原神像，就此當成屈原輪奉；另外則是說在基隆河撿到的落難神像；還有一個也是民眾普遍相信，就是鴨母王朱一貴為了反清特意來台招兵買馬，其中一名郭姓人士帶來之後，便留在洲美地區供人參拜。

無論是哪個說法，都不減地方居民對其的崇敬。信眾相信農曆十月初十為屈原誕辰，必定聘請戲班酬神大肆慶祝。雖然建廟至今短短數十載，過去每逢端午台北市舉型國際龍舟錦標賽，也都是在屈原宮舉行點睛儀式。廟宇剛建立完成時，還獲得時任台北市長李登輝先生贈與匾額。不幸的是，這尊開基神像竟被宵小相中而失竊。兩岸開放後，屈原宮與中國屈子祠的信眾互有來往，經過一番討論決定至中國湖南請一尊屈原神像回來供奉，就這樣供奉至今。

每逢端午除了會在洲美屈原宮舉行點睛儀式之外，也依循湘水忠靈祭典，祭拜屈原之後，由陣頭前導，帶著參賽隊伍和龍舟遶境踩街。並在洲美碼頭舉行祭江，等比賽結束後再舉行謝江，是台灣少見的儀式。另外文史學家推測彰化市寶廍里俗稱三塊厝，這裡有半數以上皆姓屈，極有可能是屈原的後代。也因為這個緣份而和中國湖北省秭歸縣的屈式宗親結緣交流，一同至洲美屈原宮祭拜。

當地居民無論碰上任何疑難雜症都會來到屈原宮，請神明協助處理，也因此成為凝聚社區的動力。為了即將到來的端午節，社區的志工媽媽全數動員協助包粽子，就為了讓神明吃得開心。今年端午節正好有連假，有空來到北投洲美里，記得來參拜一下屈原喔。

資料來源：

屈原宮-北投洲美里
洲尾屈原宮
文史探源：屈原後裔台灣落腳的彰化屈家庄

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這個神明很少見／犧牲自己保...

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