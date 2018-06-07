NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈網購瘋世足球衣狂賣　梅西的最夯如何做現代父母講座　創親子幸福8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

特斯拉報喜 這些電動車概念股營運升溫

鉅亨網2018/06/07 18:31
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

特電動車大廠特斯拉在股東大會上報喜，宣布 5000 台 Model 3 的周產量目標預計 6 月底可達標，並確定將在上海設立海外首家工廠，相關供應鏈股價今 (6) 日飆漲慶賀，包括貿聯 - KY(3665-TW)、和大 (1536-TW)、順德 (2351-TW) 等後市業績動能受到矚目。

特斯拉表示，在上海設立新工廠以避開中國的進口關稅，也藉此整合電池生產、汽車組裝的業務。

而最受市場關注的仍是 Model 3 的生產進程，主要是因馬斯克曾表示 Model 3 若每周可生產 5000 台特斯拉即可獲利，而此次股東大會中馬斯克預計在 6 月底可達此目標，使投資人樂觀預期，特斯拉有望從第 3 季起由虧轉盈。

由於 Model 3 定調為大眾車款，後續特斯拉還將推出 Model Y 和電動貨卡，市場預估，特斯拉電動車銷量將由去年的 14 萬台，維持強勁成長至 2020 年的 80 萬台，後續快速的拉貨效應可期。

法人指出，隨著特斯拉逐漸放量，加上各大品牌車廠和中國新能源車商正積極投入研發，在台廠供應鏈中，未來可關注的除了和大、貿聯 - KY，仍有不少業者拉貨力道值得注意。

其中，相關業者如倒車雷達大廠同致 (3552-TW)、電池材料大廠美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW)，扣件製造商恒耀 (8349-TW)、機構件模具廠乙盛 - KY(5243-TW)、台灣最大汽車內裝開關製造商為升 (2231-TW) 和汽車端子製造商胡連 (6279-TW) 等。

法人強調，展望後市，隨著電動車引領車市質變，電動車供應鏈與傳統汽車零組件業相較，對投資人的吸引力將更大，尤其是供應電動車上游零部件的台廠。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字特斯拉電動車概念股特斯拉供應鏈headline
歐股盤中─銀行類股走揚 泛...週末補班不開市符合國際趨勢...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan