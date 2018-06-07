特斯拉報喜 這些電動車概念股營運升溫

特電動車大廠特斯拉在股東大會上報喜，宣布 5000 台 Model 3 的周產量目標預計 6 月底可達標，並確定將在上海設立海外首家工廠，相關供應鏈股價今 (6) 日飆漲慶賀，包括貿聯 - KY(3665-TW)、和大 (1536-TW)、順德 (2351-TW) 等後市業績動能受到矚目。

特斯拉表示，在上海設立新工廠以避開中國的進口關稅，也藉此整合電池生產、汽車組裝的業務。

而最受市場關注的仍是 Model 3 的生產進程，主要是因馬斯克曾表示 Model 3 若每周可生產 5000 台特斯拉即可獲利，而此次股東大會中馬斯克預計在 6 月底可達此目標，使投資人樂觀預期，特斯拉有望從第 3 季起由虧轉盈。