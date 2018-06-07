反對派來勢洶洶 土國大選艾爾段恐難保優勢

（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其將在24日舉行總統和國會大選，現任總統艾爾段面臨出乎意料的緊繃選情。因為土國反對勢力正展現罕見團結，充滿個人魅力的艾爾段主要對手殷斯聲勢也持續攀升。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年接連擔任總理和總統以來，大大改變了土耳其，他也喜歡自詡放眼無對手的選舉常勝軍。但分析家表示，艾爾段的正義發展黨（AKP）有可能在這次大選失去國會過半優勢。

此外，艾爾段雖挾去年修憲公投後獲得的擴大權力，目前被看好可贏得第2個總統任期；但大選結果也可能進入第2輪投票，使得這位土耳其強人的勝利恐非必然結果。