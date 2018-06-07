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中央社

反對派來勢洶洶 土國大選艾爾段恐難保優勢

中央社2018/06/07 18:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其將在24日舉行總統和國會大選，現任總統艾爾段面臨出乎意料的緊繃選情。因為土國反對勢力正展現罕見團結，充滿個人魅力的艾爾段主要對手殷斯聲勢也持續攀升。

法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年接連擔任總理和總統以來，大大改變了土耳其，他也喜歡自詡放眼無對手的選舉常勝軍。但分析家表示，艾爾段的正義發展黨（AKP）有可能在這次大選失去國會過半優勢。

此外，艾爾段雖挾去年修憲公投後獲得的擴大權力，目前被看好可贏得第2個總統任期；但大選結果也可能進入第2輪投票，使得這位土耳其強人的勝利恐非必然結果。

土耳其最大反對黨共和人民黨（CHP）的領導人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）是學者型人物，艾爾段幾乎不把這位對手放在眼裡。但基里達歐魯選擇自己不出馬，而是派出情緒激昂的黨內左派國會議員殷斯（Muharrem Ince）挑戰艾爾段，大大提振選情。

殷斯不僅充滿活力在土耳其各選區穿梭，樂於仿效艾爾段用盡一切手段攻擊的競選方式。他所屬的共和人民黨也和立場不同的政治勢力廣泛結盟，包括前內政部長阿克謝涅恩（Meral Aksener）帶領的民族主義人士，和保守派的幸福黨（Saadet Party）。

歐洲外交關係協會（ECFR）研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）對法新社表示：「土耳其反對派正首度展現一定程度的合作和團結」，他們甚至可能在國會「取得優勢」。

艾丁塔斯巴斯還指出，正義發展黨原本視基里達歐魯為「好打」的對手，卻因此低估了殷斯。「艾爾段如今面臨和他很像、會回嘴的對手，而且這對手現在說的話有人聽。」

另一方面，以往經濟表現是艾爾段競選王牌，這次大選卻是土耳其經濟浮現困境的時刻。土國通貨膨脹率已飆升至12.15%，土耳其里拉兌美元匯價今年來更已重貶約20%。

斯德哥爾摩大學（Stockholm University）土耳其研究所（Institute for Turkish Studies）所長李文（Paul T. Levin）表示，艾爾段目前面臨「艱難的經濟環境加上意外強勁和團結的反對勢力」，而殷斯正展現「強大的言語能力，且正面迎戰艾爾段」。

李文還說，土耳其民眾對國內湧入350萬敘利亞難民也越來越不滿，「反對派正在利用這點」。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1070607

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