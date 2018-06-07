中央社海外特派決選 要問川普什麼問題

「超緊張，評審們也問得很專業。」剛決選面試完走出試場的台灣大學經濟系戴同學，被問到了對中美貿易戰的看法、平常有沒有在看中央社的財經新聞，還有如果台灣媒體少了中央社的財經新聞，會有什麼樣的影響。戴同學說，題目好難，但參加「我是海外特派員」可以去國外實習很酷，而且中央社是相較現今各家媒體產業中，覺得較可靠的新聞媒體。

由中央通訊社主辦、中華電信、金門時報、昇恆昌、兆豐銀行、吳舜文新聞獎和裕隆集團贊助的「我是海外特派員」中央社校園徵選活動，今天下午於總社進行最後決選，15名進入決選者紛紛使出渾身解數，獲選同學將有機會赴海外實習。

（中央社記者魏紜鈴台北7日電）「如果要用英文問美國總統川普問題，你會問什麼？」這是「我是海外特派員」中央社校園徵選活動今天進行決選同學被問到的題目之一，中央社社長張瑞昌鼓勵年輕人勇於接受挑戰。評委何榮幸強調，獨特觀點是成為決選勝出的關鍵。

台灣藝術大學廣播電視學系游同學一走出會場，則顯得有些灰心，「看別人講的很輕鬆，我被問的好難唷！而且我不是新聞系的，應該會落選吧。」評審問他：「如果用英文提問美國總統川普，要問什麼問題？」游同學說：「我是回答：在南海爭議上，如何讓美國人民更信任你？但我覺得我的英文好像沒有講對耶。」

決選評審之一中正大學傳播系教授胡元輝受訪指出，作為一位合適的海外特派員，語言溝通能力及新聞熱誠是基本條件，今天入決選的多數同學這些都已具備，他們也表達了對從事海外特派員的想像與憧憬，也有學生說將來不一定要從事新聞工作，但對國際事務卻有高度關心，這是很不錯的現象。

決選評審之一中央社長張瑞昌說，中央社非常樂於為年輕人打造一個舞台，也很鼓勵年輕朋友透過此次機會勇於冒險，不需在意是否是新聞系背景，「有些同學是學語言但仍持續關注新聞，也都有很具體的新聞學程規劃，或是從談話間可感受到他已具備新聞涵養，這都是我會看重加分的條件」。

評審之一報導者總編輯何榮幸談及個人的評分重點表示，來參加者皆擅於表達及使用多媒體自我介紹，普遍都有國際交流經驗，「但我更看重獨立思考能力及對時事的觀察，能否提出個人見解，這是觀察重點」。

何榮幸說，年輕世代理想性格濃烈，也想藉由一些問答了解他們在理想與現實中如何找出平衡點的方法，像「如果你要問川普，要問什麼？」這單一問題就可以知道同學在時事觀察、獨立思考、語言能力及身為記者的熱情。

至於上述「中美貿易戰」問題，何榮幸表示，學生若回答四平八穩或已是現今媒體刊載出的見解就不容易得到高分，「畢竟個人觀點是沒有對錯之分，若能勇敢講出自己觀點，就很有機會拿下高分」。（編輯：吳協昌）1070607