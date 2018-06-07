立院官網公益宣導平台相挺 公益路跑人數暴增

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院體現「人民的國會」，幫助弱勢團體推展公益，提供無償性質的官網公益宣導平台，成效顯著。一場公益路跑原先僅約300人報名，經這項平台披露，參與人數暴增至5200人。

民國106年11月13日上線的立法院更新版全球資訊網，至今約有6540萬瀏覽次數。立法院秘書長林志嘉曾於院務會報提議，「官網可置入公益廣告，提供弱勢社會團體或組織宣傳之用」。立法院長蘇嘉全支持立法院回饋社會，為公益團體盡一份心力。

蘇嘉全於今年3月間核定「立法院全球資訊網刊登公益宣導作業要點」，支持推廣公益，並隨即公布在官網首頁「重要訊息」及「便民服務相關規則」項下，歡迎內政部登記有案的全國性社會服務及慈善公益團體或相關財團法人提出申請。