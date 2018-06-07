NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈網購瘋世足球衣狂賣　梅西的最夯如何做現代父母講座　創親子幸福8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中小企業數位化轉型 德官員說關鍵在資訊

中央社2018/06/07 18:31
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者潘姿羽台北7日電）數位化是全球共同面臨的產業趨勢，然而中小企業資源有限，轉型過程易遇到瓶頸；德國聯邦經濟事務及能源部官員海斯（MarkusHess）說，「資訊」是解決問題的重中之重。

德國工業4.0樹立了產業轉型的成功典範，天下雜誌今天舉辦「2018台灣永續峰會：引領數位轉型」論壇，特別邀請德國聯邦經濟事務及能源部官員海斯，就「如何塑造數位化未來」為題進行經驗分享。

海斯表示，大公司資源豐富、實力也較雄厚，他們掌握科技進步的脈動，也努力轉型、抓住機會，並不需要政府的幫助，然而據調查，德國有3成的中小企業進度相對落後，不論製程、商業模式，都不夠數位化。

座談主持人、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新詢問，台灣也面臨同樣情況，中小企業往往沒辦法趕上數位革命的浪潮，德國政府採取哪些措施因應；海斯覆述了3次「資訊、資訊、資訊」，直指廣泛散播知識以及可用資源，提供成功案例供中小企業學習、仿效，是最直接且有效的做法。

海斯進一步說明，明瞭「資訊」是協助中小企業數位化的重要關鍵後，實際可以從政府、產業與網絡三個面向著手。

他以德國作法為例，直指德國靠著政府、產業與網絡的通力合作，才成功帶動數位化轉型；德國政府在全國各地設立23個職能中心，廣泛傳播數位化相關的知識與技能，並推出實例地圖，也就是廠商可以在地圖上搜尋哪邊有成功轉型的實例，進而參考、學習該企業的做法。

據他了解，日本、義大利也都仿效德國做法，建立實例地圖，可見各國政府都認為這是很好的工具。

海斯表示，中小企業掌握數位化的資訊和知識後，便會開始實驗、測試，希望往數位化邁進，然而中小企業多半沒有足夠的資金去投資實驗設備，因此德國產業界提供許多測試場域，如果小公司有新產品、服務要測試，就可以透過產業界提供的場域、平台來實驗，減少設備投資耗費的高額成本。

海斯指出，除了政府、產業提供協助，最重要的還是建立完整的資訊網絡，把聯邦、各政府部會、地方、產業層級的人士連結在一起，彼此溝通分享，中小企業可以提出遇到的問題，由政府來協調、解決，就成為非常成功的做法。

海斯最後強調，唯有大家共同合作、分享資訊，盡量幫助中小企業學習因應數位化的潮流，才能讓整個工業發揮經濟潛力，創造更大產值。（編輯：張均懋）1070607

國共若設合作窗口 陸委會...愛國競賽運動70週年 越南...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan